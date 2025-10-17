Cayó 8-6 ante Mendoza en una de las ‘semis’ del torneo. Este viernes se medirá ante Caleta Olivia por un lugar en el podio. La “Borravino” define el título con Ushuaia.

Comodoro perdió y jugará por el 3º puesto del Argentino C17 de futsal

La selección masculina de Comodoro Rivadavia C-17 perdió ante Mendoza por 8-6 y de esa manera deberá jugar por el tercer puesto del Torneo Nacional de Selecciones de fútbol de salón que este viernes llegará a su fin en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.

Mendoza abrió el marcador, cuando Ulises Páez la tiró al área y Ciro Araneda, en contra de su valla, la mandó al fondo de la red. Por reglamento, el gol se lo dieron al capitán Máximo Martínez.

La “Borravino” llegó al segundo y lo hizo con un gol de arco a arco de su arquero Gerónimo Antich, que sorprendió a Facundo Araujo.

Sin embargo, Comodoro descontó y lo hizo por intermedio de su arquero Araujo, que también con un disparo de arco a arco, Walter Toledo la dejó pasar, y descolocó a Antich. Otro gran gol en el partido, aunque Comodoro se complicó segundos después, porque Araneda se fue expulsado con tarjeta azul.

Minutos más tarde, el equipo de Marcos Contreras llegó al empate con un gol de Gabriel Ricardi, cuando promediaba el primer tiempo.

Mendoza también se complicó porque se quedó sin su arquero titular ya que Antich vio la tarjeta azul, mientras que Brandon Marques Da Rosa también se fue del partido, por recibir la segunda amarilla.

A tres minutos del final para el primer tiempo, Comodoro pasó al frente gracias a Toledo, que tomó un rebote y la puso en el ángulo.

De esa manera, el equipo chubutense se fue al descanso arriba por 3-2.

A poco de iniciado el segundo tiempo, y luego de una gran jugada, Joaquín Galleguillo, con un tremendo derechazo, estableció el 3-3.

Mendoza volvió a pasar al frente cuando aprovechó un mal saque del arquero Araujo, la pelota la encontró Joaquín Rojas, y con un fuerte remate, su equipo pasó a ganar 4-3.

Minutos más tarde, y de contraataque, Martín Pérez recibió y el “Tanque” no perdonó para poner el 5-3.

Para colmo, un minuto después, Mendoza aumentó y otra vez a través de Pérez, quien de penal, ponía el 6-3. Más adelante, Valentino Garro marcó el séptimo para el elenco mendocino, pero minutos más tarde, Valentino López, de cabeza, descontó para dejar el partido 7-4.

Con poco más de dos minutos y medio por jugar, Comodoro, con un tiro castigo, llegó al quinto a través de Joaquín Tula, y así el partido pasó a estar 7-5. En los últimos segundos, Comodoro volvió a tener otro tiro castigo -por mano de Santiago Barrionuevo- y esta vez, fue Toledo que convirtió para dejar el juego 7-6. Y cuando parecía que llegaba el empate, el arquero Santiago Bianchi se lució tapando un remate de Ismael Mansilla, y de contra, Mendoza lo liquidó con un gol de Tomás Córdoba para poner el 8-6 y partido terminado.

De esa manera, Comodoro jugará este viernes desde las 19 por el tercer lugar ante Caleta Olivia. Mientras que a continuación, a partir de las 21, Mendoza y Ushuaia definirán el título.

USHUAIA ES EL OTRO FINALISTA

La primera semifinal, que Ushuaia le ganó 8-3 a Caleta Olivia, tuvo que ser parada debido a la gran humedad que presentaba el piso del gimnasio Esquina Football Club. Para secar el campo de juego, tuvieron que ponerle maicena, y luego de más de diez minutos de espera, el partido pudo reanudarse, ante las quejas de algunos de sus protagonistas, ya que no eran las condiciones ideales de jugar por el estado en que se encontraba el campo de juego.

Antes de la momentánea suspensión del juego, Caleta Olivia fue el que abrió el marcador por intermedio de Luis Lobos.

Sin embargo, y tras la reanudación, Ushuaia le cayó mejor el terreno de juego, porque llegó al empate con un tanto de Bautista Rodríguez, y minutos mas tarde Leonel Caruzo puso el 2-1, mientras que el tercero fue obra de Enzo López. Tres a uno y al descanso.

Ya en el segundo tiempo, Ushuaia tuvo un penal, que contuvo el arquero Guevara, pero en el rebote estaba Mirko Bueno, que no perdonó para poner el 4-1.

Caleta Olivia llegó al segundo a través de Matías Cárdenas, con un remate que sorprendió al arquero fueguino Benicio Chinicola.

Ushuaia aumentó en el marcador. Primero con otro golazo de Caruzo y luego otro tanto de López, para que el partido quede 6-2.

Y cuando Ushuaia parecía llegar al séptimo -la habían sacado sobre la línea-, Caleta respondió y con un contraataque, Bautista Rivas puso el tercero para el conjunto santacruceño. Así el partido quedó 6-3.

Sin embargo, Ushuaia liquidó la historia, con otro tanto de Bueno, y uno de Dylan Zabala, para dejar el partido 8-3.

Panorama de Semifinales

JUEVES 16 - En Esquina Football Club

- Ushuaia 8 (Bautista Rodríguez, Leonel Caruzo 2, Enzo López 2, Mirko Bueno 2 y Dylan Zabala) / Caleta Olivia 3 (Luis Lobos, Matías Cárdenas y Bautista Rivas).

- Mendoza 8 (Máximo Martínez, Gerónimo Antich, Joaquín Galleguillo, Joaquín Rojas, Martín Pérez 2, Santino López y Tomás Córdoba) / Comodoro Rivadavia 5 (Facundo Araujo, Gabriel Ricardi, Walter Toledo, Valentino López y Joaquín Tula).

Programa

VIERNES 17

19:00 Caleta Olivia vs Comodoro Rivadavia (3º puesto).

21:00 Ushuaia vs Mendoza (Final).