Derrotó al local Corrientes Interior 6-3 y en semifinales se medirá con Mendoza, que goleó 5-0 a Río Grande. Ushuaia-Caleta Olivia será la otra semi.

Comodoro se metió entre los cuatro mejores del Argentino C17

Comodoro Rivadavia se clasificó este miércoles para jugar las semifinales del Torneo Argentino C17 de fútbol de salón que se celebra en la ciudad correntina de Esquina.

Fue al derrotar al local Corrientes Interior por 6-3 y en las “semis” se las verá ante Mendoza, que llega invicto a esta instancia y que goleó 5-0 al representativo de Río Grande.

Los goles del conjunto, que dirige Marcos Contreras, los marcaron Brandon Marques Da Rosa -triplete-, Walter Toledo, Ciro Araneda y Joaquín Coronado.

Dos de Leonel Molina, el primero de tiro castigo, y uno de Juan Vidal anotaron para el elenco de la FeICoFuSa (Federación de Corrientes de Fútbol de Salón).

De esa manera, Comodoro se las verá este jueves ante Mendoza con quien cayó 2-1 en lo que fue su debut en este torneo, que organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

La “Borravino”, que se encuentra invicto, le ganó a Río Grande por 5-0, con anotaciones de Tomás Córdoba, Joaquín Galleguillo, Santino Nicosia y dos de Ulises Páez.

La otra semifinal la jugarán Ushuaia, que goleó 7-2 a Rosario, y Caleta Olivia, que dejó en el camino a Tucumán al ganarle por 4 goles contra 2.

………………..

Panorama – Cuartos de final

MIERCOLES 15 – En Esquina Football Club

- Ushuaia 7 / Rosario 2.

- Mendoza 5 / Río Grande 0.

- Caleta Olivia 4 / Tucumán 2.

- Corrientes Interior 3 / Comodoro Rivadavia 6.

Programa - Semifinales

JUEVES 16

- Ushuaia vs Caleta Olivia

- Comodoro Rivadavia vs Mendoza.

Foto: Carlos Traine / CAFS.