Se enfrentará este martes a las 16:30 con Los Antiguos por la 3ª y última fecha del Grupo “B”.

Comodoro busca los cuartos de final del Argentino C17 de futsal

La selección comodorense C17 masculina de fútbol de salón irá este martes en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Argentino de la categoría que se desarrolla en la localidad correntina de Esquina.

Será cuando se enfrente ante Los Antiguos por la tercera y última fecha del Grupo “B”.

El partido, que dará comienzo a las 16:30, se jugará en el gimnasio Esquina Football Club y se podrá observar a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Comodoro Rivadavia, que en el debut había caído 2-1 ante Mendoza, viene de obtener un resonante éxito ante Santa Fe. Perdía 5-2, y luego de un gran segundo tiempo, pudo darlo vuelta para quedarse con el triunfo por 8-6 sobre Santa Fe y de ese modo cuenta con claras chances de clasificar entre los ocho mejores.

Por su parte, el elenco santacruceño llega a este partido con dos claras derrotas. Primero cayó con Santa Fe 8-2, mientras que este lunes, perdió por paliza 16-0 ante Mendoza, el líder del Grupo “B”.

La jornada de este martes arrancará a las 13:30 con el duelo entre Rosario y Corrientes Capital.

Los cuartos de final de este torneo, que organiza la CAFS, se jugarán este miércoles en horarios a confirmar.

Panorama – Esquina Football Club

LUNES 13 – 2ª fecha

- Corrientes Capital 1 / Caleta Olivia 5; C.

- Santa Fe 6 / Comodoro Rivadavia 8; B.

- Río Grande 2 / Ushuaia 6; A.

- Rosario 3 / Tucumán 3; C.

- Mendoza 16 / Los Antiguos 0; B.

- Corrientes Interior 6 / San Rafael 5; A.

MARTES 14 – 3ª fecha

13:30 Rosario vs Corrientes Capital: C.

15:00 Mendoza vs Santa Fe; B.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Los Antiguos; B.

18:00 Río Grande vs San Rafael; A.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán; C.

21:00 Corrientes Interior vs Ushuaia; A.