Futsal: Comodoro conquistó una gran victoria en el Argentino C-17

Le ganó 8-6 a Santa Fe y de esa manera logró su primera victoria en el torneo que se juega en Esquina, Corrientes.

Comodoro Rivadavia, que llegó a estar tres goles abajo, tuvo un gran segundo tiempo, para dar vuelta el marcador y ganarle a Santa Fe 8-6, logrando así su primera victoria en el Torneo Argentino C-17 de fútbol de salón que se juega en Esquina, Corrientes.

Al término del primer tiempo, Santa Fe ganaba 5-2 por dos goles de Nicolás Centeno, otros dos de Leonel Molina y uno de Bruno Luna. Brandon Marques Da Rosa -convirtió el gol del empate- y Jesús Sanzana habían anotado para el equipo de Marcos Contreras.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Comodoro salió con otra mentalidad y con la firme intención de achicar la desventaja y lo logró. Porque llegaron los goles de Ciro Araneda, Valentino López, y un par de Walter Toledo, le permitió a Comodoro dar vuelta la historia y pasar a ganar 6-5.

En los últimos minutos, el cuadro chubutense aumentó con otro gol de Toledo y más adelante, Da Rosa liquidó la historia con el octavo gol, segundo en su cuenta personal.

En el final, Santa Fe intentó reducir la desventaja con dos tiros castigos, el cual el primero fue convertido por Molina, mientras que el segundo, lo tiró afuera.

De esa manera, Comodoro Rivadavia se recuperó de la derrota que había sufrido en el debut ante Mendoza (2-1), y sueña con la clasificación a cuartos de final.

En el otro partido del Grupo “B”, Mendoza logró su segunda victoria al apabullar 16-0 a Los Antiguos y de esa manera selló su pase a los cuartos. Al finalizar la primera etapa, la “Borravino” ganaba 8-0.

De esa manera, Mendoza lidera la zona con 4 puntos, seguido de Santa Fe y Comodoro con 2, y cierra Los Antiguos sin unidades.

Por su parte, Caleta Olivia goleó 5-1 a Corrientes Capital y con ese resultado, se afianza en el Grupo “C”.

Mientras tanto, el clásico fueguino fue para Ushuaia, que le ganó 6-2 a Río Grande por el Grupo “A” y luego Rosario logró un gran empate ante Tucumán a quien le terminó igualando 3-3 en los últimos 20 segundos de partido. Ese partido correspondió a la Zona “C”.

Este martes, cuando se juegue la tercera fecha, Comodoro se medirá con Los Antiguos de Santa Cruz en busca de un triunfo que lo meta en cuartos de final.

La jornada se cierra con el partido entre Corrientes Interior y San Rafael, correspondiente al Grupo “A”.

Cabe destacar que a la próxima instancia clasifican el primero y segundo de cada grupo y los dos mejores terceros.

…………….

Panorama – Esquina Football Club

LUNES 13 – 2ª fecha

- Corrientes Capital 1 / Caleta Olivia 5; C.

- Santa Fe 6 / Comodoro Rivadavia 8; B.

- Río Grande 2 / Ushuaia 6; A.

- Rosario 3 / Tucumán 3; C.

- Mendoza 16 / Los Antiguos 0; B.

- 21:30 Corrientes Interior vs San Rafael; A.

MARTES 14 – 3ª fecha

13:30 Rosario vs Corrientes Capital: C.

15:00 Mendoza vs Santa Fe; B.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Los Antiguos; B.

18:00 Ushuaia vs San Rafael; A.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán; C.

21:00 Corrientes Interior vs Río Grande; A.