Comodoro está en cuartos de final del Torneo Argentino C17 de futsal

Goleó 12-1 a Los Antiguos y se quedó con el segundo puesto del Grupo B. Los cuartos de final se jugarán este miércoles.

La selección de Comodoro Rivadavia se clasificó este martes para los cuartos de final del Torneo Argentino C17 masculino de fútbol de salón que se disputa en Esquina, provincia de Corrientes.

El elenco, que dirige Marcos Contreras, le ganó ampliamente a Los Antiguos por 12-1 y de esa manera terminó en el segundo lugar del Grupo “B”.

En los primeros minutos, el que golpeó primero fue Los Antiguos con un gol marcado por Jorge Villanueva.

Sin embargo, Comodoro reaccionó y llegó al empate por intermedio de Brandon Marques Da Rosa. El elenco chubutense, pasó segundos después, a ganar el partido por una conquista de Valentino López. De esa manera, Comodoro lideraba el marcador 2-1, aunque la ventaja se aumentó por el doblete de Gabriel Ricardi, el segundo con una gran definición. Y así Comodoro, se iba al descanso con un alentador 4-1.

En el segundo tiempo, el cuadro chubutense siguió aumentando en el resultado. Primero Walter Toledo, tras una gran jugada de Joaquín Tula. Y ahí nomás, Tula puso el 6-1. Y todavía quedaban más de 15 minutos por jugar. Comodoro no paró y por eso llegó al séptimo, esta vez a través de Martín González, mientras que Ricardi convirtió el tercero de su cuenta personal, luego de una gran jugada de Ezequiel Subiabre, para que Comodoro gane con tranquilidad 8-1.

Y había más porque el elenco de Contreras llegó al noveno, esta vez por intermedio de Toledo, quien así marcaba su segundo tanto de la tarde en el Esquina Football Club.

Y luego de convertir otro tanto Tula, apareció Toledo y otro más de Tula para sentenciar la clara goleada de 12-1 y el pase a los cuartos de final, donde espera por su rival, una vez finalizada la fase de grupos.

En esta zona, el primer lugar se lo aseguró Mendoza, que logró su tercera victoria en fila al derrotar a Santa Fe por 6-2.