Comodoro busca un lugar en las semis del Nacional C17 de futsal

Comodoro Rivadavia irá este miércoles en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Argentino C17 masculino de fútbol de salón que se juega en la ciudad correntina de Esquina.

Será cuando se enfrente desde las 21:30 con el local Corrientes del Interior en uno de los partidos que se jugarán en el gimnasio Esquina Football Club.

El elenco, que dirige Marcos Contreras, llega a este partido con una contundente victoria de 12-1 ante Los Antiguos, que le permitió terminar segundo del Grupo “B”, detrás del líder e invicto Mendoza.

Por su parte, el equipo de la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón (FeICoFuSa) empató en la última fecha 5-5 con Ushuaia por la Zona “A” del certamen, que organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

Los cuartos de final darán comienzo a las 16:30 con el duelo entre Ushuaia-Rosario, luego jugarán Mendoza con Río Grande, y a continuación lo harán Caleta Olivia-Tucumán.

En el cierre de la jornada se medirán correntinos y comodorenses en uno de los partidos que será transmitido a través de YouTube por el canal de la CAFS.

El ganador de Corrientes Interior-Comodoro se las verá en semifinales con el vencedor de Mendoza-Río Grande y de lado de la otra llave será el ganador de Ushuaia-Rosario con el que gane de Caleta-Tucumán.

Programa – Cuartos de final

MIERCOLES 15 – En Esquina Football Club

16:30 Ushuaia vs Rosario.

18:00 Mendoza vs Río Grande.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán.

21:00 Corrientes Interior vs Comodoro Rivadavia.