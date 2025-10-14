Luque denunció penalmente a un medio por difundir fake news

El candidato a diputado nacional presentó una denuncia penal contra el portal “Chubut Noticias”, al que acusa de publicar información falsa y difamatoria con intencionalidad política, en plena campaña electoral.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia y apunta a una publicación del 10 de octubre titulada “Según los condenados por la Emergencia Climática, ‘Luque era el jefe de la banda’”. En esa nota, el portal vincula al exintendente con supuestos delitos vinculados al manejo de fondos durante la emergencia climática de 2017, algo que calificó como “una mentira absoluta con fines electorales”.

Para Luque, “el periodismo debe perseguir la verdad. Este portal es un invento solo para publicar noticias falsas sobre mí”.

El escrito judicial solicita la preservación del contenido digital, la identificación de los responsables editoriales y la realización de pericias informáticas para determinar el origen de la publicación y su posible financiamiento. Además, pide que se investigue por los delitos de calumnias e injurias (artículos 109, 110 y 54 del Código Penal).

Luque remarcó que jamás fue imputado ni procesado por ninguna causa vinculada a la emergencia climática, ni por hechos de corrupción, y advirtió que este tipo de maniobras “buscan ensuciar la política y confundir a la gente con mentiras fabricadas”.

La presentación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sostiene que la libertad de expresión no ampara la difusión deliberada de información falsa. Según el texto, se trata de una campaña difamatoria que excede el marco de la crítica política y afecta el derecho a competir en igualdad de condiciones.

No es la primera vez que Luque apunta contra portales creados con fines difamatorios. Meses atrás había cuestionado públicamente al sitio Somos Chubut, al que vinculó con el funcionario provincial Mijail Jaremtchuk, actual director de la Casa del Chubut en Buenos Aires.

Con esta nueva denuncia, el candidato busca marcar un límite. “No todo vale en política; mentir también tiene consecuencias judiciales”, consideró.