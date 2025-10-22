Apareció atado de pies y manos en Playa Magagna

El cuerpo, que estaba atado con sogas y cubierto con una tela, fue encontrado por una pareja en una zona de acantilados cercana a Cangrejales II.

El comisario Juan García, jefe de la Comisaría de Playa Unión, confirmó en diálogo con FM El Chubut que el cuerpo hallado en la noche del martes en Playa Magagna presentaba signos de violencia y se encontraba atado con sogas.

El hallazgo ocurrió entre las 19:30 y las 20 horas, cuando una pareja que recorría una zona turística cercana a Cangrejales II advirtió lo que parecían ser las piernas de una persona y dio aviso a la policía.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y bomberos constataron que se trataba de un hombre sin vida, cuyo cuerpo estaba cubierto en un 80% por una tela tipo polar y tenía las extremidades atadas.

El operativo de rescate fue complejo, ya que el cuerpo se encontraba al pie de un acantilado de unos 15 metros de altura, por lo que los bomberos debieron descender con arneses y sogas para recuperarlo. Luego fue trasladado a la morgue judicial del hospital de Rawson.

El comisario García señaló que no existen denuncias por personas desaparecidas en la jurisdicción y que la identidad del fallecido será determinada mediante huellas dactilares.

Asimismo, confirmó que el cuerpo presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, lo que indicaría que la muerte fue violenta. “Se está investigando un posible homicidio”, indicó el jefe policial.

La autopsia se realizaba en la ciudad de Trelew y permitirá establecer la data de muerte y las circunstancias del hecho. La Brigada de Investigaciones de Rawson trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer el caso.