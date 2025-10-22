Tiene 17 años y lideraba un punto de venta de drogas en Km 8

En uno de los domicilios allanados, el responsable era un adolescente de 17 años que vivía con su pareja, una joven de 16.

La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia avanzó en una investigación por venta de drogas al menudeo que tenía como epicentro Kilómetro 8. El caso derivó en tres allanamientos simultáneos realizados en la mañana del martes, que concluyeron con dos personas detenidas y el hallazgo de un dato alarmante: uno de los puntos de venta era administrado por un menor de 17 años.

“El adolescente manejaba una de las viviendas y convivía allí con su pareja, una joven de 16 años”, confirmó el jefe de la División Drogas Peligrosas de Comodoro Rivadavia, comisario Daniel Debis. “Fue precisamente esa situación lo que aceleró las medidas judiciales y motivó los allanamientos de ayer; por eso el corto lapso investigativo”, explicó.

El procedimiento fue coordinado por la División Drogas Peligrosas, el Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) y la comisaría de Kilómetro 8. Comenzó a las seis de la mañana y permitió secuestrar unos 400 gramos de cocaína, 450 mil pesos en efectivo, tres balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el estiramiento de la droga, como creatina y potasio.

“Están todos los elementos dados, creería yo, porque se encontraron materiales propios de la organización y su circuito de venta”, sostuvo Debis al evaluar los resultados del operativo.

La investigación se inició a partir de una alerta del comisario Hugo Morales, jefe de la dependencia de Kilómetro 8, quien trasladó la preocupación de vecinos por el incremento de la actividad narco en la zona. En apenas dos semanas, las tareas de inteligencia permitieron identificar los puntos de venta y desarticular a los principales implicados, entre ellos el menor que dirigía una de las viviendas allanadas.