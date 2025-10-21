Las víctimas fueron Carol Aldana Mora, de 21 años, y Martín Blanco, de 36. Hernán Imhoff intentó deshacerse del cuerpo de la joven en una zona rural.

Mató a su expareja y a un amigo en una "fiesta" y su madre lo delató

Un doble crimen conmocionó a la ciudad santafesina de Reconquista en las últimas horas, luego de que Carol María Aldana Mora, de 21 años, y Martín Amílcar Blanco, de 36, fueran asesinados tras una fiesta que se realizó en la casa de Hernán Efraín Imhoff, un hombre de 48 años y dueño de una fábrica de aberturas de la zona que quedó detenido.

Las autoridades empezaron a tomar conocimiento del hecho el domingo por la noche, cerca de las 22. Fue la madre de Imhoff quien alertó a la Policía de Santa Fe luego de que su hijo le confesara lo que había sucedido un rato antes.

Así se puso en marcha una investigación y se recabaron datos hasta que, durante la tarde de este lunes, la Justicia ordenó allanar el domicilio del sospechoso.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, ubicada en la calle Misiones al 2700, encontraron a Blanco muerto con heridas de arma de fuego, en medio de una escena dantesca: Imhoff estaba allí y quedó detenido.

En el lugar, además, los policías secuestraron tres armas de fuego y diversos proyectiles. Los fiscales Sebastián Galleano, Juan Marichal y Luciana Chiavarini estuvieron presentes.

Sin embargo, no había rastros de Carol, quien ya venía siendo buscada por sus familiares. El cuerpo de la joven finalmente apareció poco después en inmediaciones de Paraje El Carmen, muy cerca de la Ruta Provincial 31 S, en una zona rural de la localidad vecina de Avellaneda.

QUE FUE LO QUE PASO

El fiscal regional Rubén Martínez, en declaraciones a Aire de Santa Fe, explicó qué pudo haber pasado, según las informaciones recolectadas hasta este martes. Indicó que en la vivienda de Imhoff se realizó una “fiesta” que se extendió desde el viernes hasta el domingo, con cinco personas presentes y consumo de sustancias.

En ese marco ocurrieron los crímenes de Carol y Martín. La hipótesis es que, durante la madrugada del lunes, Imhoff intentó deshacerse del cuerpo de Carol trasladándola en el baúl de su auto hasta el campo, mientras que los restos de Martín permanecieron en la casa.

“Aparentemente, también intentó descartar el cadáver, pero no logró su cometido. No sabemos por qué”, dijo el fiscal regional.

Respecto de las otras dos personas que participaron de la reunión, fueron demoradas, pero ya recuperaron la libertad en el transcurso de este martes. La Justicia retuvo sus teléfonos y serán citadas en principio como testigos, de acuerdo a fuentes judiciales.

Esta mañana se realizaron las autopsias sobre ambos cuerpos, aunque aún no se conocieron los resultados. Imhoff será imputado formalmente en las próximas horas.

“Es posible que la muerte de la mujer se trate de un femicidio, hay declaraciones que refieren que eran pareja”, sostuvo el fiscal Martínez con respecto al detenido. Si bien no constaban denuncias formales de amenazas recientes, los allegados a Carol mencionaron episodios previos de acoso y una relación intermitente con el acusado.

La joven era madre de una nena de cuatro años.