El pacto con Milei que habilitó el regreso de los barras de River

A cinco días del acto en Moreno, le levantaron el derecho de admisión a 2500 barras de River. Antes les habían levantado las sanciones para ir a la cancha.

A cinco días del acto de Javier Milei en Moreno, que estuvo copado por encapuchados, el gobierno le levantó el derecho de admisión a 2500 barras de River.

Los encapuchados que aparecieron el miércoles en el acto de Javier Milei en Moreno, con clara complicidad con los organizadores y la policía, son integrantes de la barra brava de River Plate, afirma el portal LPO.

Según detallan allí, Patricia Bullrich y Sebastián Pareja guardaron silencio sobre la presencia de los barras y en medio del desconcierto uno de los organizadores del acto, conocido como “el Nene Vera” improvisó una tesis: "Tal vez son simpatizantes de La Libertad Avanza o vinieron para acompañar al presidente, pero de ahí a formar parte de la organización, nada que ver", le dijo a La Nación tras explicar que "a 5 minutos" de donde se hizo el acto hay dos filiales del millonario.

Pero un día más tarde el periodista Gustavo Grabia, especialista en el mundo de los barras, identificó a varios integrantes de Los Borrachos del Tablón en el grupo de encapuchados que fue al acto de Milei. Esto marca una profunda contradicción en el discurso libertario, especialmente de Patricia Bullrich, sobre el supuesto combate a las barras.

El engranaje clave para el regreso de los barras fue el secretario de River y candidato a presidente, Stéfano Di Carlo, que se puso el apellido del abuelo para hacer política ya que su padre es Yayo Cozza, famoso por el caso Coppola.

Días antes del acto, Di Carlo firmó un acuerdo con Juan Castrilli, subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad, para levantar el derecho de admisión para que 2500 socios sancionados por "infracciones menores dentro del estadio o en sus inmediaciones".

No fueron especificadas cuáles fueron las "infracciones menores". Algunos hinchas habían sido sancionados por llevar banderas que hacían referencia al 9 de diciembre de 2018, pero otros fueron apartados por episodios más graves.

La reunión entre Di Carlo y Castrilli se realizó el viernes 29 de agosto y para que pudieran volver a ingresar al estadio aún faltaba la firma de Bullrich. Fue sugestiva la presencia del xeneize Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, tres días después en la cena de la Fundación River. Su mano derecha, Manu Vidal, está a cargo de la campaña de Di Carlo. Para eso corrieron al ex larretista Federico di Benedetto, el estratega que había estado en las campañas de Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito.

Tras el acto de Moreno, los Borrachos del Tablón subieron imágenes de bombos con los rostros de jugadores de la Selección en un gimnasio. Fue un adelanto de que este jueves por la noche iban a estar en la popular del Monumental, como pasaría finalmente.