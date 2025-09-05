El Gobierno repudió el polémico tuit del "Gordo Dan" contra Luis Juez y su hija

El Jefe de Gabinete salió al cruce de las fuertes declaraciones. Qué decía la publicación del tuitero libertario, tras el rechazo al veto de la ley de discapacidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica un ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", contra el senador Luis Juez y su hija. Lo calificó como una "barbaridad" y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

Según publicó Noticias Argentinas, Francos fue contundente en su rechazo a la publicación. "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión", afirmó en declaraciones televisivas.

El Gobierno se esforzó por separarse del "Gordo Dan"

En un gesto político significativo, el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. "Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas", contó Francos.

El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. "Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno", subrayó.

Francos consideró que el militante borró el tuit porque "se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad" y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei "está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan".

Cómo era el tuit del Gordo Dan que recibió repudio

El "Gordo Dan", publicó este jueves un posteo ofensivo en el que atacó al senador del PRO, Luis Juez, y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El mensaje, que fue borrado tras recibir un repudio generalizado, se produjo como reacción a la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la ley de emergencia en Discapacidad.

Según pudo conocer Noticias Argentinas, el ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió el militante.

El debate en el centro de la polémica fue por la ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, y que establece una actualización de las prestaciones para compensar la inflación y saldar deudas con los prestadores del sistema. La anulación del veto presidencial implica que el Poder Ejecutivo está ahora obligado a promulgarla.