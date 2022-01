El papelón de TN, camino a Villa Pehuenia, con el río "Limay"

El canal de cable Todo Noticias, más conocido como TN, protagonizó un nuevo papelón en vivo con zócalos que expusieron el desconocimiento del equipo de trabajo de la señal porteña respecto a la geografía de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Es que mientras la periodista Paula Bernini mostraba los paisajes del río Aluminé, camino a Villa Pehuenia, en su segmento "TN de Viaje por la Argentina", los zócalos contradecían la información que daba respecto a su paradero.

"Pasamos Junín de los Andes y estamos yendo a Villa Pehuenia. Estamos bordeando el río Aluminé. Agarramos la ruta 23 de ripio pero nada nos detiene. Si te digo exactamente dónde estamos, no lo sé porque no hay señal de celular, no hay señal de internet", comenzó diciendo la periodista en el inicio del móvil.

Luego de entrevistar a una pareja que viajaba en moto, repitiendo en varias ocasiones que estaba a orillas del río Aluminé, Bernini comenzó a hablar con un joven de Rincón de los Sauces, mientras en la pantalla un graph rezaba: "Paula recorre el río Limay".

"El río nace en el lago Nahuel Huapi", "El río Limay tiene una longitud de 500 kilómetros", "Limay significa transparente en mapuche", decían los zócalos que acompañaron la charla de la periodista con los turistas en el río Aluminé que nace en el lago homónimo.

Acto seguido, Paula sufrió metiéndose descalza al río y en un momento terminó cayéndose mientras charlaba con un joven. "Me faltan zapatillas, mi pie quedó atrapado en la roca boludo. ¿Por qué no me dijiste que era con zapatillas? Me estás haciendo quedar muy mal, te tendrías que haber caído conmigo", manifestó entre risas luego de ponerse nuevamente de pie, ayudada por su entrevistado.

Cabe destacar que el curso del río Limay no pasa por la zona visitada por el móvil de TN, sino que acompaña buena parte de la ruta 237 que un San Carlos de Bariloche con Neuquén, donde se une al río homónimo en la llamada Confluencia, dando lugar al nacimiento del Rio Negro.

No es la primera vez que esa señal de noticias protagoniza un papelón en Neuquén. En octubre del 2019 los encargados de los zócalos fueron blanco de burlas por los groseros errores que cometieron al escribir el nombre de Villa Pehuenia. En uno de ellos el nombre de la localidad -situada en el centro-oeste de la provincia- apareció escrito con "ñ" y diéresis en la "u". En otro, la equivocación fue aún más burda ya que además de incluir la "ü", se reemplazó la "h" por una "g". De esa forma las placas salieron al aire en TN Central con las siguientes frases: "Nevada en Villa Pehüeña, Neuquén" y "Nevada en Villa Pegüeña, Neuquén".