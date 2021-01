El "Pitbull" Velasco y una nueva chance internacional

El campeón sudamericano super ligero, el jujeño Juan José Velasco, tendrá una nueva y merecida oportunidad internacional cuando enfrente el sábado 20 de febrero al puertorriqueño Zachary Ochoa, como parte de una gran velada que se llevará a cabo en el casino Mohegan Sun, de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos, con organización de TGB Promotions, Sampson Boxing y Salita Promotions.

A los 33 años y con buen récord profesional de 22-2-0 (14 KO), “El Pitbull” Velasco, quien viene de retener su título a finales de diciembre ante Marcelo Vargas (KO 4) en Río Ceballos (Córdoba), decidió en la primera semana de enero junto a sus promotores Sampson Lewkowicz y Carlos Tello, viajar a California (EE.UU) a entrenar en el campamento que Sampson posee en Coachella, bajo las órdenes de Freddy Fundora, y esperar allí una pelea preparándose en el más alto nivel.

Y la chance llegó. Su rival será el boricua Zachary Ochoa, un buen peleador de 28 años, nacido en Brooklyn (Nueva York) pero de nacionalidad puertorriqueña y registro rentado de 21-1-0 (7 KO), que si bien no tiene pegada, es hábil y rápido.

Será la cuarta ocasión en la que Velasco combata en Norteamérica, habiendo ganado una vez (en 2017 KOT 9 al mexicano Juan Méndez, en Nuevo México) y perdido dos (por el título mundial WBC super ligero ante Regis Prograis, en Nueva Orleans, en 2018, y ante el hoy campeón WBA Mario Barrios, en Farifax, Virginia, en 2019).

El combate Velasco-Ochoa forma parte de la reunión que encabeza la pelea de peso welter entre el ex tetra campeón del mundo Adrien Broner y el invicto puertorriqueño Jovanie Santiago y en la que también se medirán los pesados Dominique Breazeale vs Otto Wallin y el ex campeón mundial ligero, Robert Easter Jr en contra de Ryan Martin, en división super ligero.

La televisación en Estados Unidos correrá por cuenta de Showtime. En Latinoamérica aun no se ha revelado qué señal la emitirá.