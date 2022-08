El PJ local cree que Cristina saldrá empoderada para 2023

Como en casi todo el país, el Consejo de Localidad del Partido Justicialista (PJ) de Comodoro Rivadavia convocó a toda la militancia para decidir acciones en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y se prepara una marcha para pedir de una vez que se produzca la “democratización de la Justicia”.

“Esto lo venían armando y articulando. Desde el principio se sabía que iban a tratar de condenarla. La justicia de este país no es independiente; es lamentable que no podamos creer en la justicia”, aseveró el senador nacional Carlos Linares en diálogo con La Cien Punto Uno.

“Lo importante es comprobar o realmente tener indicios para acusar a la persona de algo, y no si esa persona era un cadete y después millonario. No está mal eso”, subrayó y consideró: “lo único que pedimos es que la justicia tenga independencia. Estos fiscales no tienen moral para poder enjuiciar a Cristina. Esto le toca vivirlo a Cristina con una templanza enorme. Todos los medios hegemónicos y la justicia en contra de ella, y no la pueden doblar”.

En tanto Judith Jozami, presidenta del Consejo de Localidad de Comodoro Rivadavia, aseguró que asombra la decisión de la Justicia de no dejar que la expresidenta se pudiera defender. “Ese derecho fue vedado e impedido para Cristina y es algo que no podemos aprobar porque si permitimos que el derecho se quiebre, después se va a quebrar con más facilidad para todos”, afirmó.

En diálogo con El Patagónico, Jozami manifestó que no hay “absolutamente nada” que involucre a CFK en la Causa Vialidad. “Las causas que se abren están directamente direccionadas en el sur y no ocurre lo mismo con el norte. En un país donde se dejó y se pasó por alto toda la gestión de (Fernando) De la Rúa; no hay una sola denuncia ni a (Domingo) Cavallo y un gobierno macrista donde entregó el país al FMI, así como la seguridad con los satélites y el Mar Argentino”, consideró.

“Yo respeto a la Justicia, pero no al ‘carancheo’ bajo”, sentenció y pidió que no se replique aquí lo de Brasil con Lula Da Silva. “La ultraderecha está pensando y sabe a ciencia cierta que es Cristina quien tiene el mayor caudal de votos para el 2023 y, de alguna manera, van a intentar repetir lo que le pasó a Lula y a muchos dirigentes de América Latina. Debemos defender una Argentina libre, democrática y no permitir que pase lo que pasó en Brasil”, destacó.

Asimismo, advirtió: “Esta vez no vamos aceptar el renunciamiento de Cristina como aceptamos el de Evita. Esta vez Cristina está acompañada por todo el pueblo. El pueblo tiene que estar atento para que no sea vulnerado”, aseguró.

“ESTA JUSTICIA DA MIEDO”

Por su parte la concejal Viviana Navarro manifestó que la Justicia “da miedo” por los fiscales y jueces “militantes” que no investigan correctamente. “Me da miedo que no hayan dejado defender a Cristina y que hayan pedido su proscripción”, aseveró.

“Me da miedo la proscripción que quieren llevar a cabo con Cristina porque mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Me atemoriza que no tengamos una Justicia que sea independiente y que tengamos jueces y fiscales militantes”, agregó.

Para Navarro, la proscripción es el único objetivo de esta causa ya que los fiscales no tienen ninguna prueba en contra de CFK. “Uno mira para el otro lado (por la oposición) y se encuentra con todas las pruebas, pero no hay ningún juicio y ninguna condena. Y sobre todo que tienen a una persona prófuga como ‘Pepin’ (Rodríguez Simón)”, cuestionó.

“Lo que yo siento es que después de Cristina no nos queda nada. Los que tenemos una cuota de responsabilidad tenemos miedo de salir a declarar y que mañana te armen una causa o salir escrachada en todos lados por cosas que la Justicia inventó. Yo tengo mi militancia y parece que con esta Justicia si no sos de su sector, te va a ir mal”, criticó.

FORTALECIDA PARA 2023

Tanto Navarro como Jozami coincidieron en que este proceso permitirá que la expresidenta salga fortalecida para 2023. “Lo que quieren hacer con Cristina es hacer desaparecer lo que representa. Lo que van a lograr con esto es que Cristina sea Presidenta en el 2023”, afirmó la edil.

“Desde el análisis político que uno va haciendo, de poder negarle la posibilidad de defensa y que ella (por CFK) pueda salir a decir sus verdades, hicieron que Cristina sea beneficiada. El pueblo va a poder hacer una puesta en realidad de cómo fueron los hechos. Esto va a fortalecer a Cristina para el 2023”, consideró Jozami.