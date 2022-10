El primer desnudo en GH: "el que quiera mirar, que mire"

Mora fue la primera en cansarse de la permanente vigilancia del ojo escrutador del Gran Hermano y decidió hacer como si no existiera y sorprendió al resto de los concursantes al convertirse en la primera participante en protagonizar un desnudo en GH 2022.

Se trata de Mora Jabornisky, una participante misionera que ingresó a la casa con la intención de permanecer bajo la estrategia de “romper las reglas” y su primera intervención dejó en evidencia que está decidida a hacerlo.

Mora les confesó a dos participantes que se bañó sin ropa interior y causó revuelo. Todo comenzó cuando su compañera María Laura Álvarez indagó sobre cómo había ingresado a la ducha: “Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”.

“Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije: ‘Se va a la pu...’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bolu..., porque dije ‘ya fue, se van a la pu...’. El que quiera mirar, que mire”, desafió.