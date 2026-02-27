El Barcelona se medirá con Newcastle y Atlético de Madrid se las verá ante el Tottenham. Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo.

El Real y el City se eliminarán en octavos de final de la Champions

Real Madrid y Manchester City repetirán lo que ya es otro clásico en la Liga de Campeones de Eucopa, con un nuevo enfrentamiento en los octavos de final, en los que el Barcelona evitó el cruce con el Paris Saint Germain y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.

El sorteo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), con la mano inocente del croata Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla y del Barcelona, con el que ganó la Champions 2015, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la "Premier", más la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025, con el duelo PSG-Chelsea, resuelto del lado inglés en Nueva York.

También confirmó que no podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.

Los cuartos de final también quedaron definidos en el cuadro: el ganador de PSG/Chelsea se medirá al de Galatasaray/Liverpool (CF1); Real Madrid/Manchester City chocará con Atalanta/Bayern (CF2); Newcastle/Barcelona ante Atlético/Tottenham (CF3); y Bodø/Sporting frente a Leverkusen/Arsenal (CF4).

Las semifinales enfrentarán a los vencedores de CF1 y CF2 por un lado, y a los de CF3 y CF4 por el otro. Los octavos de final se jugarán el 10-11 de marzo (ida) y el 17-18 de marzo (vuelta); los cuartos, el 7-8 y 14-15 de abril; y las semifinales, el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo. La final se disputará el 30 de mayo en Budapest, donde uno de estos gigantes europeos buscará coronarse campeón.

…………..

Los cruces (10-11 de marzo y 17-18 de marzo)

Real Madrid (España) vs Manchester City (Inglaterra)

Bodø/Glimt (Noruega) vs Sporting CP (Portugal)

Paris Saint-Germain (Francia) vs Chelsea (Inglaterra)

Newcastle United (Inglaterra) vs Barcelona (España)

Galatasaray (Turquía) vs Liverpool (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España) vs Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Atalanta (Italia) vs Bayern Munich (Alemania)

Bayer Leverkusen (Alemania) vs Arsenal (Inglaterra).