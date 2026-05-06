El equipo francés, quien es el defensor del título, empató 1-1 con Bayern Munich de Alemania y se definirá la “Orejona” con Arsenal de Inglaterra el 30 de este mes en Budapest.

El PSG se metió en otra final de Champions

Paris Saint Germain de Francia, actual defensor del título, se clasificó este miércoles para jugar -por segunda vez seguida- una nueva final de la Liga de Campeones de Europa.

El elenco, que dirige el español Luis Enrique, que en la ida había ganado 5-4, este miércoles empató en Alemania 1-1 ante el Bayern Munich y de esa manera, se metió una vez más en la final de la Champions.

Los franceses se enfrentarán al Arsenal el 30 de mayo en Budapest, Hungría. Los Gunners vencieron el martes 1-0 al Atlético de Madrid ‌para imponerse con un resultado global de 2-1.

El PSG tuvo un comienzo perfecto cuando Ousmane Dembélé, que había marcado dos goles la semana pasada, anotó con un potente disparo tras un pase preciso de Khvicha Kvaratskhelia ‌en el minuto tres.

Los visitantes pasaron gran parte del partido resistiendo con éxito la presión del Bayern, que necesitaba dos goles para igualar la eliminatoria, y esperando el momento oportuno para contraatacar.

El PSG fue encontrando gradualmente más ‌espacios en la segunda mitad, a medida que los alemanes se desesperaban, y estuvo a punto de marcar en varias ocasiones ‌con Desiré Doué y Kvaratskhelia al final del partido.

Harry Kane logró el empate para el Bayern en el tiempo de descuento, pero el local no volvió a ‌patear al arco tras el gol y se quedó fuera de la definición.