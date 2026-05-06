Se impuso 2-1 en Sub 13, 2-0 en Sub 15 y empató 1-1 en Sub 17 ante Huracán de Trelew por la 14ª fecha del Torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

La CAI logró dos triunfos y un empate en Trelew

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se fue invicto de la zona del Valle, ya que este miércoles logró dos nuevos triunfos y un empate ante Huracán de Trelew en el adelanto de la 14ª fecha de la fase inicial del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

La acción del miércoles, en la cancha de césped sintetico del “Globito” trelewense, se inició con la victoria en Sub 13 por 2-1, destacando que los goles del cuadro comodorense los marcaron Máximo Soto y Lautaro Oyarzo.

De esa manera, el equipo que es dirigido por Mauro Villegas, lidera la Zona 7 con puntaje ideal con 15 unidades, ya que ganaron los cinco juegos que disputaron hasta el momento.

A continuación llegó otra victoria, esta vez de la mano de los pibes de Sub 15 que le ganaron a su par del Valle por 2-0 con un doblete marcado por el delantero Lautaro Coutinho.

El conjunto de Mario Amado regresa a la ciudad con dos triunfos y se mantiene arriba en las posiciones con 12 unidades, producto de cuatro victorias y una derrota.

El miércoles se cerró con el partido entre los elencos de la categoría Sub 17, registrándose un empate de 1-1. El gol de los “azzurros” lo hizo Thiago Nicosia, mientras que para los valletanos anotó Osvaldo Zarabozo.

De esa manera, la CAI, dirigida por César Villarroel, continúa invicto y firme en la parte alta de la tabla con 11 puntos, producto de tres triunfos y dos igualdades.

Cabe destacar que en la quinta fecha, la CAI será local en el Estadio Municipal Comodoro ante Racing, también de Trelew.

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Panorama

En cancha auxiliar de Huracán - Trelew

Sub 13

- Huracán 1 / CAI 2 (Máximo Soto y Lautaro Oyarzo).

Sub 15

- Huracán 0 / CAI 2 (Lautaro Coutinho 2).

Sub 17

- Huracán 1 (Osvaldo Zarabozo) / CAI 1 (Thiago Nicosia).