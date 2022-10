El relato del fotógrafo agredido: "Margot Robbie me marcó"

El domingo 2 de octubre a la madrugada, el fotógrafo argentino Pedro Orquera fue brutalmente agredido por los custodios de las actrices de cine Margot Robbie y Cara Delevingne y terminó con una fractura expuesta en su codo derecho y una herida sangrante en la cabeza. Recuperado, el trabajador de prensa lanzó una grave denuncia contra Robbie, estrella de películas como El lobo de Wall Street, Escuadrón Suicida, Yo, Tonya y Barbie.

Invitado a Intrusos (América TV), Orquera relató: "Es tremendo lo que viví. Nunca imaginé en mi vida que me pudiera pasar un episodio de extrema violencia inusitada, un hecho insólito (...) Estaba cubriendo un desfile en La Rural, por la feria del turismo, y me llega un llamado para pedirme si podía hacer una cobertura porque estaban estas actrices (Margot Robbie y Cara Delevingne) acá incógnitas en Argentina, diciendo que posiblemente estarían por San Telmo o La Boca".

"Me dieron posibles lugares y yo, dentro de esas posibilidades, fui yendo de restorán en restorán. En uno de los últimos que me quedaba y podía ser, encontré que no había nadie en ningún lado y decidí apostarme en ese lugar, siguiendo mi intuición y porque era una situación bastante insólita. Había luces en el lugar, pero no había nadie", agregó.

Su sospecha se vio confirmada cuando el agredido divisó a las estrellas de cine en el establecimiento y consciente de su suerte, se dispuso a hacer su trabajo y obtener fotografías desde la vía pública y sin ingresar al restaurante, de total exclusividad. "Cuando sale Margot, le tiro una foto y ella se da vuelta y vuelve a entrar al restaurante. Ahí buscaron un plan b, para salir por una puerta lateral. Margot me marcó e inmediatamente los tipos me empezaron a agredir. Me insultaron en inglés y me empezaron a patotear entre los dedos. Lo primero que pensé fue en la integridad física mía. Me pegaron patadas de atrás", cerró, para completar su historia.

Los agresores fueron identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que custodian a las actrices y fueron multados por una suma de 2 millones de pesos. Entre las estrategias que empleó el abogado del fotógrafo, Matías Morla, solicitó que Margot Robbie y Cara Delevingne declaren como "imputadas" y no en calidad de testigos, ya que considera que lo que ocurrió es su responsabilidad.