El secretario de Discapacidad sufrió un grave accidente

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un grave accidente vial mientras se trasladaba en moto y permanece internado con múltiples fracturas, aunque no presenta consecuencias neurológicas. El hecho ocurrió este lunes, poco después de que asumiera oficialmente al frente del organismo.

Fuentes oficiales informaron que el funcionario permanece internado en el Hospital Pirovano por las lesiones sufridas y bajo observación médica, a la espera de una nueva evaluación que determine su evolución y la posibilidad de continuidad en su cargo.

Pablo Di Liscia asumió esta semana como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, luego de ser designado por el Gobierno tras la repentina renuncia de Alejandro Vilches, en un contexto marcado por las controversias en torno a los recortes y las auditorías de prestaciones del sector.

Vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo, el nuevo funcionario combina experiencia en la gestión pública y el ámbito privado. Desde la Casa Rosada destacaron su trayectoria en la conducción de organismos, la administración de grandes presupuestos, la coordinación de operaciones complejas y el liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Entre 2017 y 2019, presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 2,2 millones de afiliados. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, acumula más de dos décadas de experiencia ejecutiva en el sector privado.

Al anunciar su designación, el Ministerio de Salud indicó que su gestión tendrá entre sus principales objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control del organismo y garantizar una administración eficiente de los recursos.

En ese marco, el Gobierno anticipó que Di Liscia continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de detectar irregularidades y revisar los beneficios que hubieran sido otorgados de manera fraudulenta. La intención es asegurar que los recursos del Estado sean destinados a quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las prestaciones.