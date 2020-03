El segundo clásico del año pone en juego mucho más que tres puntos

Uno quiere asegurarse el pasaje a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur, el otro sacarse la espina de la primera fecha y alcanzar a su clásico rival en la punta de la zona 1. Jorge Newbery y Huracán protagonizarán esta tarde una nueva edición - la segunda de la temporada 2020 - del clásico de la ciudad en el marco de un nuevo aniversario.

El encuentro en el barrio 9 de Julio comenzará a las 17 y la terna arbitral estará conformada por Hugo Jaramillo, junto a Guillermo Angel Díaz y Eduardo Nicolás Díaz, de la Liga del Valle chubutense.

El conjunto de Javier Guerreiro llega invicto y con puntaje ideal. Es el equipo con más goles de la zona 1 con 12 goles a favor y tan solo dos en contra, pero no quiere dormirse en los laureles y buscará sellar la clasificación esta tarde en su casa, y ante su gente. El entrenador de Jorge Newbery mostró el once inicial en las últimas prácticas y no habría sorpresas en La Madriguera. Kevin Flores; Ariel Bazán, Gastón Barrientos, Lautaro Urdiles y Rodrigo Cárcamo; Eric Castro, Toledo, Cristian Iramaz y Jacobo Dzaja; Oscar Marchant y Mauro Villegas serán los elegidos para defender la localía.

Por su parte, el “Globo” llega con dos victorias consecutivas y si bien todos dicen que la derrota en el debut del certamen en el Industrial es historia, esta tarde quieren ganar de visitante para llegar a las dos últimas fechas igualados en puntos. El equipo que dirige César Villarroel tiene 9 goles a favor y al igual que su rival de turno recibió tan solo dos.

Villarroel espera por Barrera, pero el once para visitar al “Lobo” sería con José Alcaín en el arco; José Chacón, Carlos Ramadán, Maximiliano Biasussi y Leonardo San Martín; Brian Castillo o Barrera, Oscar Chiquichano, Brian Garino y Ariel Castellano; Leonardo Valdez y Rodrigo Linares.

PROBABLES FORMACIONES

Jorge Newbery: Kevin Flores; Ariel Bazán, Gastón Barrientos, Lautaro Urdiles y Rodrigo Cárcamo; Eric Castro, Toledo, Cristian Iramaz y Jacobo Dzaja; Oscar Marchant y Mauro Villegas. DT: Javier Guerreiro.

Huracán: José Alcaín; José Chacón, Carlos Ramadán, Maximiliano Biasussi y Leonardo San Martín; Brian Castillo o Jorge Barrera, Oscar Chiquichano, Brian Garino y Ariel Castellano; Leonardo Valdez y Rodrigo Linares. DT: César Villarroel.

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 17:00.

Arbitro: Hugo Jaramillo (Trelew)