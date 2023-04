El segundo juicio por jurados se realizaría en junio

El segundo juicio por jurados de la Circunscripción Judicial Trelew ya se realizará durante los primeros días del mes de junio de 2023 y a tal fin, el pasado viernes 14 de abril del corriente se realizó en el sexto piso del edificio de tribunales de Trelew en la cual se procedió al sorteo de los potenciales jurados populares.

La audiencia se dio en el marco de la causa que irá a debate oral y público mediante el sistema de Juicio por Jurados (Ley XV N° 30) bajo la caratulada “ALFREDO FABIAN PEREYRA S/ HOMICIDIO R/ VICTIMA-TRELEW” y que investiga los hechos ocurridos el 7 de mayo de 2022 en Trelew.

Homicidio agravado

De acuerdo a la acusación, la única detenida y acusada por el hecho habría acuchillado a la víctima y la calificación legal imputada es homicidio agravado por haber sido cometido en el marco de una relación de pareja.

La audiencia fue presidida por la Jueza Penal María Tolomei y estuvieron presentes la Fiscal General Mariana Millapi, en tanto que la defensa de la imputada estuvo representada por la abogada particular Gilda Accomazzo.

Abierta la audiencia, la magistrada, dio la palabra a la Directora de la Oficina Judicial Trelew, Dra. Patricia García, quien explicó a los asistentes la metodología del sorteo y los alcances del mismo. Así, de la totalidad de la lista de potenciales jurados correspondientes a la Circunscripción Judicial Trelew que fuera provisto por el Tribunal Electoral Provincial con un total de 1031 personas y, mediante un sorteador electrónico que realiza un sorteo aleatorio, se eligieron 60 mujeres y 60 hombres.

Las 120 personas seleccionadas serán notificadas y, luego de depurarse ese listado, deberán presentarse a la audiencia de selección de jurados que se realizará el día lunes 5 de junio de 2023 a las 9 hs., en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, de Trelew.

El debate oral y público propiamente dicho se desarrollará entre los días martes 6 de junio hasta el viernes 9 de junio del año 2023, de 9 a 17 hs., también en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, de esta ciudad

El hecho

De acuerdo a la lo expuesto por el MPF representado por el fiscal general Arnaldo Maza y la funcionaria Mariana Millapi, el hecho ocurrió el día 7 de Mayo 2022, cuando Élida Liliana Antenado le asestó una estocada con un arma blanca a su pareja Alfredo Fabián Pereyra, que le provocó una herida mortal.

Postura de la defensa

A su turno la defensora particular de la imputada, Gilda Accomazzo, no se opuso a la admisibilidad de la acusación para la elevación a juicio, pero sí sostuvo el principio de inocencia de su asistida, indicando que deberá ser la fiscalía la que deberá, en todo caso revertir ese estado natural – de inocencia-. Indicó que el estado actual de la causa no cuenta con la prueba contundente que podría brindar un grado certeza necesaria de culpabilidad contra su asistida. Destacó en ese sentido que no se ha encontrado el arma homicida además de existir controversias en declaraciones testimoniales recabadas por la fiscalía.