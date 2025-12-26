El Senado aprobó el Presupuesto 2026

Por primera vez durante el Gobierno de Milei, el Poder Ejecutivo cuenta con una ley de presupuesto. Tras la aprobación en general, al cierre de esta edición se votaban en particular los distintos capítulos del proyecto.

El Gobierno nacional consiguió firmar una victoria clave antes de que cierre el año. Este viernes por la noche le dio sanción en el Senado de la Nación al Proyecto de Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La semana pasada, ya había tenido media sanción en Diputados.

El debate comenzó en el mediodía este viernes y también incluye la discusión del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La sesión fue extensa dada la amplia cantidad de oradores con la que contó. En detalle, el debate legislativo fue por capítulo. La expectativa, al cierre de esta edición, se hallaba puesta en la votación del segundo capítulo, que incluye el artículo 30, donde se propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología.