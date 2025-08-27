El sol asoma este miércoles con temperaturas agradables

El sol se hace presente en Comodoro. Después de días grises, este miércoles la ciudad amaneció con un cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable de 12°C.
Durante la tarde, las nubes irán ganando terreno, por lo que el cielo estará mayormente nublado. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán cálidas, alcanzando una máxima de 18°C. La brisa, que será más leve que por la mañana, soplará desde el sudoeste a unos 7 a 12 km/h.
Para la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 12°C. Aumentará un poco la intensidad del viento, que soplará desde el noreste a 13 a 22 km/h.
La probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día, por lo que la jornada será ideal para realizar actividades al aire libre.