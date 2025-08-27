El sol asoma este miércoles con temperaturas agradables

Después de varios días de cielo cubierto, Comodoro Rivadavia disfrutará de una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 18°C. La probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día, lo que lo convierte en un día ideal para las actividades al aire libre.

El sol se hace presente en Comodoro. Después de días grises, este miércoles la ciudad amaneció con un cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable de 12°C.

Durante la tarde, las nubes irán ganando terreno, por lo que el cielo estará mayormente nublado. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán cálidas, alcanzando una máxima de 18°C. La brisa, que será más leve que por la mañana, soplará desde el sudoeste a unos 7 a 12 km/h.

Para la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 12°C. Aumentará un poco la intensidad del viento, que soplará desde el noreste a 13 a 22 km/h.

La probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día, por lo que la jornada será ideal para realizar actividades al aire libre.