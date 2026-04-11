Sábado con calor y domingo con descenso brusco de temperatura

El sábado se presentará cálido, con una máxima de 26°C, mientras que el domingo llegará acompañado de condiciones más inestables.

El pronóstico para Comodoro Rivadavia anticipa un sábado 11 con condiciones mayormente estables y temperaturas elevadas para la época. La máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima se ubicará en 19°C. Durante la jornada no se esperan precipitaciones y el cielo se mantendría parcialmente nublado, con variaciones en la intensidad del viento.

Sin embargo, el panorama cambiará de manera significativa el domingo 12. Se prevé un descenso marcado de la temperatura, con una máxima de apenas 17°C y una mínima de 10°C. Además, aumentará la probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, con valores que oscilarán entre el 10% y el 40%, mejorando hacia la noche.

Para el lunes 13, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 10°C, sin probabilidades de lluvia. El cielo se presentará con nubosidad variable y vientos moderados.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por un contraste térmico importante, pasando de una jornada cálida a un escenario más fresco e inestable en pocas horas.