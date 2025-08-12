El Superior Tribunal rechaza queja de la defensa del colectivero

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut emitió una sentencia interlocutoria que desestima la queja presentada por la defensa del colectivero Sergio Britos, condenado por el homicidio culposo de Amanda González.

Los ministros del STJ, Mario Vivas, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos, resolvieron por unanimidad no dar lugar a la queja con costas, lo que mantiene firme la condena impuesta en primera instancia.

La condena y los motivos del rechazo

Britos fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y se le impusieron reglas de conducta por el trágico accidente ocurrido en la zona de Kilómetro 3. Esta sentencia fue confirmada en su totalidad por la Cámara en lo Penal local.

El STJ fundamentó su decisión señalando que la defensa "omitió por completo explicar las puntuales razones jurídicas" de su recurso. Según el fallo, la falta de argumentos concretos impidió que el Superior Tribunal pudiera revisar la decisión, lo que llevó a la desestimación del planteo. La sentencia subraya que una "tacha genérica" no es suficiente para anular la decisión previa y avanzar con la impugnación.