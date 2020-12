El TCR tendrá dos fechas con carreras de larga duración y un campeonato trophy

La primera temporada del TCR South América, que comenzará en el 2021, contará con dos eventos de carreras de larga duración, uno en Argentina y otro en Brasil. En estos eventos participaran dos pilotos por auto. Uno titular y otro invitado.

En total, el campeonato tendrá ocho eventos. Además de los dos eventos con carreras de larga duración, los otros seis serán eventos dobles de dos carreras cada uno.

El campeonato 2021 también contará con un campeonato trophy, para pilotos amateurs que no tienen al automovilismo como principal actividad profesional. Entre distintos premios que otorgará la categoría durante la temporada, habrá un premio para el “Rookie of the Year”, en línea con lo que ocurre en los principales eventos de automovilismo alrededor del mundo. Los pilotos, de hasta 25 años de edad, que no hayan competido previamente en categorías de autos de turismo, es decir, que solo hayan competido en autos de fórmula o karts, podrán participar por este premio.

Durante el mes de diciembre, el TCR South America anunciará el calendario 2021 que contará con ocho eventos, que se realizarán en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

El TCR es el campeonato de autos de turismos más grande del planeta. Cuenta con 36 campeonatos homologados, todos con el mismo reglamento técnico y deportivo. Más de 900 autos compiten en campeonatos TCR alrededor del mundo.