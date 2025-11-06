El Team Mellado competirá en el Panamericano WKF de Colombia

La escuela de kickboxing dirigida por Alejandro Mellado tendrá cuatro representantes en el Panamericano WKF que se realizará en Bucaramanga, Colombia, del 12 al 15 de noviembre. Antonella Márquez, Candela Vargas, Julieta Fernández y Ciro Barrientos serán los comodorenses que competirán en tierras cafeteras, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Los cuatro peleadores junto a su instructor Alejandro Mellado mantuvieron una reunión con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, con vistas al apoyo del ente deportivo de cara a la gran cita internacional.

Candela Vargas (15) y Julieta Fernández (15) competirán en 57 y 60kg., mientras que en 54kg. irán Ciro Barrientos (16) y Antonella Márquez (18), acompañados por el director del Team Mellado.

El evento será el WKF Panamerican Championship con diversas categorías y edades, en modalidades como Formas Libres, Destreza con Armas, Formas por equipos, Kicklight, Full-contact, Low-kick, K1 y Muay Thai.

“Los chicos clasificaron en la Copa Argentina, quedaron varios del team. Ellos son los que pudieron juntar los fondos para poder viajar. Hay dos o tres chicos que no pudieron ir por el tema de los costos. Fue un trabajo de seis o siete meses. Desde que clasificaron en marzo trabajaron para poder juntar los fondos”, comentó Alejandro Mellado.

“Estuvimos en Chile, Córdoba, peleando en varios lados, y luego le dimos prioridad a este torneo, que será una experiencia nueva para ellos, en Bucaramanga. Nos vamos el 10 de noviembre, el pesaje es el 12 de noviembre y del 13 al 15 es la competencia”, explicó.

“Tuvimos reunión con Hernán, nos dijo que vengamos. Siempre sabemos que tenemos su apoyo, esto es algo importante para estos chicos, para el deporte de Comodoro, y el Ente siempre está presente. La reunión fue como siempre positiva, más allá del apoyo, buenas palabras de Hernán, que nos encamina y siempre nos ha dado una mano desde que vine a golpear la puerta. Ahora con estos chicos vamos con más entusiasmo, sabiendo que tenemos el apoyo de Comodoro Deportes. Vamos a tratar que los chicos dejen todo y poder traer la victoria para Comodoro”, expresó.

“Este 15 de noviembre también habrá un evento de Marcos Antileo, donde estarán peleando varios chicos nuestros. Y en diciembre tendremos dos eventos más para cerrar el año”, sentenció Alejandro Mellado.