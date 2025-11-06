Marlene Balbuena debutará como profesional en Uruguay

La integrante del Dojo Samurai enfrentará a la colombiana Karen Omen en la categoría 57.1 kilos, en el festival denominado “Samurai Fight House 25”.

Marlene Balbuena afronta otro gran desafío en su carrera deportiva y ahora será parte de una prestigiosa cartelera que ofrecerá el Samurai Fight House 25. El evento de artes marciales mixtas (MMA) es uno de los más importantes de Sudamérica y la comodorense estará debutando como profesional.

En el Centro Entrenamiento Deportes de Combate (CEDEC) de Montevideo, Uruguay, la “Frutillita” abrirá la velada de 14 combates ante la colombiana Karen Omen en la categoría flyweight (57.1kg). Sobre su rival, hay que destacar que está invicta con dos peleas ganadas, una por decisión unánime y la otra por sumisión.

“SER PARTE DE ESTE EVENTO ES UN SUEÑO”

Balbuena, quien es campeona de cinco títulos diferentes, en distintas modalidades y pesos, se mostró “súper feliz y contenta” por la oportunidad y afirmó que “estamos trabajando muchísimo para el próximo compromiso que será mi debut profesional, es algo muy esperado y estoy agradecida con mi entrenador que siempre está dispuesto para mí”.

En ese sentido, la peleadora declaró que “ser parte de este evento es un sueño, vengo entrenando un montón, haciendo entre cuatro y cinco turnos por día, entrenando a full para lo que se viene”.

Por su parte, Axel Hernández, referente del Dojo Samurai y entrenador de Marlene Balbuena se manifestó optimista para el duelo frente a la colombiana y remarcó que “estamos muy contentos y orgullosos”.

Hernández explicó que tuvieron que realizar unos ajustes en cuanto al físico y a los entrenamientos de la “Frutillita” y eso la favoreció.

“Este año ganó tres títulos seguidos y eso le dio la posibilidad de estar en uno de los mejores eventos sudamericanos porque te abre las puertas a la UFC. Esta vez nos dan la posibilidad de representar a la Argentina y eso para nosotros es muchísimo”, indicó.

Y expresó que “hace un mes Marlene compitió en Guerra de Leones y le ganó por nocáut en el primer round a una chilena. Ahora vamos con la misma intención pero de visitante, vamos a pelear afuera y queremos traer la victoria para Argentina, que es lo más lindo”.

Sobre el acompañamiento de Comodoro Deportes, resaltó que “estamos muy agradecidos con Hernán (Martínez), siempre nos están apoyando, incluso desde antes que Marlene ganara los títulos. Las cosas hoy están muy difíciles pero Comodoro Deportes está siempre, eso te da tranquilidad”.