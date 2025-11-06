El "Verde" logró su sexto éxito en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro derrotó 85-76 a San Lorenzo y de esa manera se mantiene tercero en la tabla, con 6 triunfos y 2 caídas.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 85-76 ante San Lorenzo de Almagro, por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet. Los goleadores del encuentro fueron José Ignacio Copesky y Natalio Santacroce, ambos con 19 puntos, mientras que en la visita, Facundo Ibáñez aportó 17 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Axel Catalán y Ricardo Alvarez, comenzó mejor para los de Boedo, aprovechando la poca efectividad del local para sacar una ventaja de ocho puntos (5-13) gracias al aporte de Felipe Fernández y de Valentino Nesci en los primeros minutos. Pese a los intentos por parte de Gimnasia para reducir la diferencia en el marcador con Benjamín Anríquez y “Nacho” Copesky, San Lorenzo se llevó el primer cuarto 26-17.

En el segundo período, el conjunto patagónico redujo la desventaja a cinco puntos (25-30) con los aportes de Natalio Santacroce y Ciro Melo, pero el “Ciclón” en los últimos minutos volvió a tomar una diferencia de diez puntos (31-41) con Francisco Celentano en la ofensiva, finalizando el cuarto arriba 44-37.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró acortar la diferencia a cuatro puntos (42-46) con el ingreso de Jesús Centeno, pero los de Boedo con Ibáñez a la cabeza de las ofensivas, volvió a tomar una diferencia de ocho. En los minutos finales del tercer cuarto, el conjunto local nuevamente redujo la desventaja para cerrar el cuarto 57-59.

En el último período, el “Verde” logró pasar al frente gracias a los triples de Copesky y de Valentino Ayala (66-59), pese a los intentos por parte de San Lorenzo de volver a tomar la ventaja en el marcador, Gimnasia manejó mejor sus ofensivas para mantener la diferencia a su favor y llevarse el juego por 85-76.

En el “Verde”, Natalio Santacroce totalizó 19 puntos y 5 asistencias, siendo uno de los goleadores de su equipo y del partido.

Mientras que Copesky, fue el otro jugador que marcó 19 tantos, repartió 5 pases gol, tuvo 3 rebotes y recuperó 2 balones.

Mientras que el pivote Jesús Centeno, viniendo desde el banco, aportó 13 unidades, tomó 3 rebotes, dio 2 asistencias y metió 3 tapas.

Por el lado del “Ciclón, el mejor fue Ibáñez, goleador de su equipo con 17 puntos, 9 rebotes y 2 tapas. Escoltado por Joaquín Actis (13 tantos, 3 rebotes y 10 asistencias, además de 5 pérdidas) y Celentano, quien también aportó 13 unidades.

Gimnasia, que ahora tiene 6 victorias y 2 derrotas, volverá a presentarse este domingo, cuando a partir de las 16:30, se enfrente ante Regatas Corrientes.

………………

Síntesis

Gimnasia 85 / San Lorenzo 76

Gimnasia (17+20+20+28): Natalio Santacroce 19, José Ignacio Copesky 19, Simón Dias 2, Valentino Ayala 12 y Ciro Melo 8 (fi); Santino Santacroce 2, Benjamín Anríquez 6, Matías González 2, Valentín Monzón 2, Jesús Centeno 13, Gabriel Frávega 0 y Valentín Segurado 0. DT: Gustavo Sapochnik.

San Lorenzo (26+18+15+17): Francisco Celentano 13, Facundo Ibáñez 17, Joaquín Actis 13, Felipe Fernández 9 y Valentino Nesci 11 (fi); Santiago Tallade 5, Leonel Muñoz 6 y Pedro Arias 2. DT: Juan Veira.

Parciales: 17-26, 37-44 y 57-59.

Arbitros: Axel Catalán y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores.