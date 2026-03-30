Gimnasia de Comodoro le ganó a San Lorenzo 66-62 y de ese modo se recuperó de tres derrotas en fila. Jesús Centeno fue el goleador del partido con 20 puntos.

El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro se reencontró este lunes con la victoria en la Liga Próximo de básquet, al derrotar de visitante a San Lorenzo por 66-62, en el marco de la 33ª fecha de la fase regular.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, tuvo los siguientes parciales: 13-16, 29-32 y 46-47.

De esa manera, el elenco que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik regresó a la victoria luego de tres derrotas en fila.

En el “Verde”, los destacados fueron el pívot Jesús Arturo Centeno, goleador del partido con 20 puntos, 11 rebotes y 4 tapas.

El venezolano estuvo bien acompañado en la ofensiva por el base Natalio Santacroce, quien aportó 15 tantos, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos.

Además, fueron clave los aportes del alero Valentino Ayala (11 unidades, 7 rebotes y 2 pases gol) y del ala pívot Ciro Melo (10 puntos, 5 rebotes y 2 tapas).

Por el lado del “Ciclón”, su mejoría vía de gol resultó el base Iván Villarroel, autor de 14 tantos con 5 rebotes y luego lo siguió Santiago Tallade con 12 unidades y 5 recobres.

De esa manera, Gimnasia cerró esta última gira de la fase regular con una victoria y ahora suma 13 triunfos contra 20 derrotas.

El plantel retornará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia para prepararse para lo que será el juego ante Argentino de Junín, a quien recibirá este viernes a partir de las 17.

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Síntesis

San Lorenzo 62 / Gimnasia 66

San Lorenzo (13+16+17+16): Iván Villarroel 14, Alejo Sánchez 4, Santiago Tallade 12, Christian Rodríguez 10 y Valentino Nesci 4 (fi); Felipe Fernández 0, Joaquín Actis 9, Francisco Celentano 5, Danilo Beber 2 y Pedro Arias 2. DT: Juan Veira.

Gimnasia (16+16+15+19): Natalio Santacroce 15, Simón Dias 8, Valentino Ayala 11, Ciro Melo 10 y Jesús Centeno 20 (fi); Santiago Ivanoff 0, Benjamín Anríquez 0 y Santino Santacroce 2. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 13-16, 29-32 y 46-47.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando.