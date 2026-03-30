El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro se reencontró este lunes con la victoria en la Liga Próximo de básquet, al derrotar de visitante a San Lorenzo por 66-62, en el marco de la 33ª fecha de la fase regular.
El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, tuvo los siguientes parciales: 13-16, 29-32 y 46-47.
De esa manera, el elenco que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik regresó a la victoria luego de tres derrotas en fila.
En el “Verde”, los destacados fueron el pívot Jesús Arturo Centeno, goleador del partido con 20 puntos, 11 rebotes y 4 tapas.
El venezolano estuvo bien acompañado en la ofensiva por el base Natalio Santacroce, quien aportó 15 tantos, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos.
Además, fueron clave los aportes del alero Valentino Ayala (11 unidades, 7 rebotes y 2 pases gol) y del ala pívot Ciro Melo (10 puntos, 5 rebotes y 2 tapas).
Por el lado del “Ciclón”, su mejoría vía de gol resultó el base Iván Villarroel, autor de 14 tantos con 5 rebotes y luego lo siguió Santiago Tallade con 12 unidades y 5 recobres.
De esa manera, Gimnasia cerró esta última gira de la fase regular con una victoria y ahora suma 13 triunfos contra 20 derrotas.
El plantel retornará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia para prepararse para lo que será el juego ante Argentino de Junín, a quien recibirá este viernes a partir de las 17.
…………….
Síntesis
San Lorenzo 62 / Gimnasia 66
San Lorenzo (13+16+17+16): Iván Villarroel 14, Alejo Sánchez 4, Santiago Tallade 12, Christian Rodríguez 10 y Valentino Nesci 4 (fi); Felipe Fernández 0, Joaquín Actis 9, Francisco Celentano 5, Danilo Beber 2 y Pedro Arias 2. DT: Juan Veira.
Gimnasia (16+16+15+19): Natalio Santacroce 15, Simón Dias 8, Valentino Ayala 11, Ciro Melo 10 y Jesús Centeno 20 (fi); Santiago Ivanoff 0, Benjamín Anríquez 0 y Santino Santacroce 2. DT: Gustavo Sapochnik.
Parciales: 13-16, 29-32 y 46-47.
Estadio: Polideportivo Roberto Pando.