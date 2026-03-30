Bastian Soetbeer completó un buen trabajo en Baradero

Fue en el kartódromo de Baradero con una evolución sostenida a lo largo de la 2ª fecha de la Champion Cup. El piloto de Rada Tilly fue parte de la numerosa divisional 60 Mini de IAME Series Argentina.

Bastian Soetbeer representó a Rada Tilly en la 2ª fecha de la Champion Cup 2026, desarrollada en el kartódromo “Ramiro Tot” de Baradero, provincia de Buenos Aires. El piloto chubutense integró el plantel numeroso de la divisional 60 Mini, en esta cita de la IAME Series Argentina, donde transitó un proceso de adaptación al circuito que fue mostrando avances con el suceder de las competencias.

El sábado abrió con la clasificación, donde se ubicó en el P25 en condiciones de pista exigentes por la lluvia, lo que condicionó su ubicación de partida. En la primera manga logró sostener su rendimiento y completar la competencia en el P25, mientras que en la segunda mostró una leve mejora para avanzar hasta el P22, en un desarrollo en el que comenzó a encontrar mejores sensaciones con el kárting.

Al cerrar la jornada, el piloto analizó lo sucedido: “Comenzamos el fin de semana mejorando los tiempos en las pruebas. En la clasificación no logramos girar en el tiempo que esperábamos. La lluvia me complicó un poco y no logré mi mejor vuelta rápida. En la primera manga hicimos buenas maniobras. En la segunda también tuvimos buen desarrollo. El auto funciona muy bien y estamos confiados para el domingo”.

La actividad concluyó el domingo con las competencias decisivas, donde Soetbeer continuó con su proceso de crecimiento. En el Sprint finalizó en el P20, mientras que en la final logró completar la competencia en el P23, manteniendo un ritmo más firme y acortando distancias con los tiempos referenciales.

Luego de completar la jornada, el piloto expresó: “Corrimos una buena final. Al principio se me habían alejado mucho, pero pudimos recortarles y avanzar algunos puestos. Mejoramos a lo largo del fin de semana. Esta fue nuestra primera carrera en Baradero y nos vamos muy conformes. No tuvimos muy buen ritmo al principio del fin de semana, pero sí lo logramos en las últimas carreras. Tenemos que seguir trabajando. La próxima fecha se corre en Buenos Aires, es un circuito que ya conozco y vamos a tratar de aprovechar esa experiencia”.

Antes de despedirse del evento, manifestó: "Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo DS Racing, a Daniel Schianni, a Daniel Cardinalli y a mis sponsors: Estrategia Austral SRL y Chubut Seguros".

Después de esta segunda cita del torneo, Bastian Soetbeer se ubica en el P21 del campeonato de la clase 60 Mini, con 17 puntos acumulados. La próxima competencia de la IAME Series Argentina será el 25 y 26 de abril, cuando se dispute la Fecha #3 de la Champion Cup en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires.

CAMPEONATO EXTRAOFICIAL 1. Barone, Felipe 92, 2. Perea, Juan 84, 3. Manassero, Bruno 84 - 1v, 4. Morgenstern, Felipe 78, 5. Morgenstern, Francisco 77 - 1v, 6. Ardesi, Italo 54, 7. Perchivatti, Agustín 52, 8. Lopez, León 52, 9. Giraudo, Gian M. 48, 10. Huta, Nicolás 46, 11. Lestard, Alfredo 36, 12. Miranda, Bruno 36, 13. Davancens, Juan C. 35, 14. Cabarcos, Benjamín 34, 15. González, Tomás 31, 16. Ramires, Antonio 18, 17. Vasicek, Noha 18, 18. González, Agustino 18, 19. Lopez, Benjamín 17, 20. Galarza Rodríguez, Juan 17, 21. Soetbeer, Bastian 17, 22. Lucero Perabo, Hipólito 16, 23. Deramo, Alvaro 16, 24. Gomez Ramírez, Gregorio 16, 25. Villar, Ignacio 16, 26. Lobato, Bastian 15, 27. Membrive, Francisco 14, 28. Icazuriaga, Simón 8, 29. Gatica, Esteban 7.