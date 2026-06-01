Olas del Sur viaja al Nacional de Danza en San Juan

El club comodorense de patín participará en la Copa Apertura, que se desarrollará del 7 al 14 de junio. Martina Gordillo y Sahir Pairo serán los representantes.

El Club de Patín Olas del Sur de Comodoro Rivadavia continúa con el calendario competitivo, en esta ocasión en la provincia de San Juan donde participará en la Copa Apertura de la disciplina Danza, la cual se desarrollará desde el día 7 al 14 de junio, con la presencia de dos atletas comodorenses Sahir Pairo y Martina Gordillo. El certamen une a todas las provincias de Argentina y se obtiene la clasificación para el Campeonato Absoluto que se realiza a fin de año.

El campeonato estará organizado por la Federación Sanjuanina de Patín Artístico y fiscalizado por la Confederación Argentina de Patín.

Desde la organización local, la profesora y presidenta del Club Olas del Sur, Antonella Tiglio, expresó: “Este torneo es el segundo objetivo nacional que tenemos como institución, en esta ocasión participan dos alumnos del equipo de competencia los cuales son Sahir y Martina. Ellos de la mano de Pame y Valen -profes del equipo de competencia- se vienen preparando desde la pretemporada de manera constante y comprometida”.

El Campeonato Absoluto es una instancia nacional la cual nuclea a los 10 mejores patinadores de cada campeonato nacional que la Confederación Argentina de Patín desarrolla durante el año. Y si un deportista queda rankeado dentro de los diez mejores del país clasifica al Campeonato Absoluto donde se define el podio nacional.

Con respecto a los competidores, la profesora Antonella Tiglio, aseguró: “Sahir -Pairo- y Martu -Gordillo- son alumnos que hace varios años pertenecen a Olas del Sur, entrenan la disciplina libre y danza y gracias a su compromiso y dedicación se ha planteado un objetivo nacional. Con ellos al igual que con el equipo de competencia se trabaja de manera conjunta con Daiana Izquierdo la cual es una referente es la disciplina. Ella nos corrige y nos da devoluciones constantes vía video llamada, o videos que le enviamos de los chicos. Gracias a este sistema de trabajo podemos realizar un entrenamiento integral. Por otra parte nuestros chicos asisten al Gabinete Metodológico con el profe Carlitos –Grunewald-, de esta manera logramos llegar óptimos a estas instancias nacionales”.

“Queremos agradecer a Comodoro Deportes por la gran ayuda, a las docentes del equipo de competencia Pamela Brizuela y Giovannini Valentina, a las familias de Olas del Sur que apoyan la pasión de sus hijos en este deporte”, dijo Antonella Tiglio.