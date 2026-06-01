Vóley: Waiwen recibió el respaldo para la próxima Liga Argentina

El DT Lisandro Luppo se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, comenzando las gestiones de planificación para una nueva participación del primer equipo en la máxima categoría del vóley nacional.

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, mantuvo un cónclave con el referente del Club Waiwen Vóley, el entrenador Lisandro Luppo, quien se encuentra al frente del primer equipo que este 2026 va por su tercera participación consecutiva en la Liga de Vóley Argentina, máxima categoría del país.

“Nos juntamos con Hernán, vinimos con la inquietud que tenemos, las necesidades estructurales que tenemos para poder comenzar la Liga y entrenar. Siempre muy agradecido al Ente Comodoro Deportes que siempre nos recibe, y en este caso nos da el lugar físico para llevar a cabo esta ilusión”, comentó Lisandro Luppo sobre la preparación de la nueva Liga, que este año contaría con doce equipos.

“En esta Liga que es la máxima categoría, el único que tiene la infraestructura necesaria para jugar la Liga es el Ente. Nosotros como club no la poseemos, así que muy agradecido porque siempre Hernán nos escucha y nos da las soluciones que necesitamos”, agregó el entrenador.

“La Liga arranca en noviembre, pero el trabajo se hace de fondo. Terminó la Liga, que el año pasado no nos fue como esperábamos. Nos tomamos unas semanas, y ya comenzamos a armar el nuevo equipo y la nueva Liga. Es constante, ya terminó una y estas pensando en la otra. Los entrenamientos arrancarán a mediados de septiembre”, explicó.

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“La Liga termina en mayo si llegas a la final. Arranca en los primeros días de octubre, y el año pasado a finales de febrero quedamos afuera de los playoffs, pero nos sirvió el tiempo para rearmarnos y pensar varias cosas del club. Llegar ahí es muy difícil, como dice el dicho más difícil mantenerse. Pero hay que disfrutar, porque hay diez mejores equipos del país y uno es de Comodoro. El año pasado no nos fue como queríamos, pero este año que la gente confíe, la gente que siempre nos apoya, que nos va a ir bien”, destacó.

CLASIFICACION EN LOS EVITA 2026

Por otra parte, los equipos sub-14 de Club Waiwen se clasificaron a la instancia zonal de los Juegos Evita 2026 en vóley, y al respecto Lisandro Luppo consideró: “Tomamos los Evita como un evento muy importante ya que te clasifica a una instancia nacional donde están los mejores equipos del país. Tenemos la suerte que hace dos años consecutivos viajamos en varones y mujeres, y este año vamos por la tercera vuelta. Es difícil mantenerse, pero siempre estamos en el ruedo”.

“Los varones clasificaron porque nadie se anotó, algo raro en Comodoro porque hay muchos equipos acá. Y contento por las nenas porque salieron campeonas y clasificaron, ganándole a Savio y Martín Rivadavia”, resaltó Luppo, destacando el trabajo de las formativas de un club que posee 18 jugadores profesionales, y un semillero que totaliza más de 250 socios.