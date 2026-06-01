Argentina debuta este lunes en la AmeriCup U18 de León, México. El primer rival será Estados Unidos desde las 20:30. En la previa, la palabra del entrenador principal, Mauro Polla.

Polla: "precisamos que nuestra fortaleza sea el trabajo de equipo"

Llegó el día para la Selección Nacional U18 masculina. Este lunes, desde las 20:30, los chicos harán su debut en la AmeriCup de la categoría, que se desarrollará del 1 al 7 de junio en León, México y que otorga cuatro lugares para el Mundial U19 del año próximo. El rival de turno será Estados Unidos, por la primera jornada del Grupo A. Se podrá ver en vivo por el canal de FIBA en YouTube.

El grupo llega a este compromiso tras una larga preparación que incluyó tres Campus de Desarrollo en los primeros meses del año y una última concentración en formato Preselección en Santa Fe que se extendió hasta el momento de partir hacia México: "Tuvimos una preparación cuantiosa en encuentros, días y prácticas. La última en Santa Fe muy buena. Pero siempre es lindo llevar la Selección a ciudades del interior, donde nos tratan de maravilla, poniendo a disposición toda la estructura para lograr la mejor preparación posible", expresó Mauro Polla, entrenador principal del equipo.

Argentina presenta un plantel con diez de los doce que lograron la medalla de plata en el Sudamericano de Paraguay en diciembre. La nómina tiene un promedio de talla de 1.95m y cuentan con dos jugadores que militan en el exterior: "Precisamos que nuestra fortaleza sea el trabajo de equipo adelante y atrás. Por las características de nuestros jugadores y el mensaje trasmitido desde el cuerpo técnico, queremos ser un equipo solidario con el balón para poder encontrar tiros en diferentes manos", agregó Polla.

El Grupo A estará compuesto por Argentina, Brasil, Estados Unidos y el local, México. Los tres primeros accederán a la próxima ronda y los equipos que alcancen la instancia de semifinales obtendrán además su boleto a la Copa del Mundo del año próximo: "Será un torneo muy difícil, hay equipos que cuentan con sus mejores camadas de hace muchos años. Salvo Brasil y Venezuela, a quienes enfrentamos en Sudamérica, al resto lo vimos en videos y esperaremos el día a día del torneo para hacer una evaluación general".

Este año el certamen continental presenta un cambio de formato. Luego de una fase de grupos de tres partidos, los primeros de cada zona accederán directo a semis, los cuartos de final se disputarán entre los que finalicen segundos y terceros de los grupos opuestos. "Es una posibilidad menos para el equipo que entre cuarto de cada grupo, si bien muy pocas veces se revierten ese cruce (4º ganarle a 1º) era una opción más", sentenció el DT.

AMERICUP U 18 | CALENDARIO

- Lunes 01/06 | 20.30hs - Estados Unidos vs Argentina

- Martes 02/06 | 20.30hs - Argentina vs Brasil

- Miércoles 03/06 | Jornada Libre

- Jueves 04/06 | 23.00hs - México vs Argentina

SELECCION ARGENTINA U18

Gonzalo Aman | 1.90 | 2008 | Peñarol de Mar del Plata

Lautaro Basualdo | 2.04 | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)

Joaquín Caumo | 1.78 | 2008 | Estudiantil Porteño

Joaquín Céliz | 1.95 | 2008 | Obras Sanitarias

Mateo Fessia | 1.90 | 2008 | Boca Juniors

Bautista Gobetti | 1.92 | 2008 | Provincial de Rosario

Genaro Genaro | 1.93 | 2008 | Liniers de Bahía Blanca

Manuel Hernández | 1.90 | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Román Moravansky | 1.95 | 2008 | Ferro Carril Oeste

Santiago Pettinaroli | 2.00 | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Benjamín Pettovello | 2.04 | 2008 | Stings Mantova (ITA)

Elías Torrens | 2.03 | 2008 | Obras Sanitarias