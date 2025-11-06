Scaloni dio la lista para el amistoso con Angola

El DT convocó a 24 futbolistas, entre los que se destaca Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo. No citó a jugadores de la Liga Profesional.

El Mundial 2026 está a casi ocho meses de distancia, pero el lapso de trabajo para la selecciones es reducido. Los entrenadores tienen pocas ventanas disponible hasta el inicio del certamen que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá a mediados de año. En ese contexto, el DT Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la última lista de convocados de la Selección Argentina del 2025 y una de las últimas citaciones antes del llamado final para la gran cita.

El entrenador difundió la nómina de 24 futbolistas que enfrentarán a la selección de Angola como visitantes en Luanda el viernes 14 de noviembre, pero que antes y después de esa fecha formarán parte de un campamento de entrenamiento en España, con el fin de sumar horas de trabajo en conjunto. Hay que recordar que Argentina tenía otro partido de exhibición planificado inicialmente en India, pero finalmente se suspendió.

En la nómina no hay jugadores del ámbito local, debido a que el DT priorizó la definición del torneo Clausura de la Liga Profesional, que determinará los clasificados a los playoffs. Entre los reservados aparecían Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Leandro Paredes (Boca), pero en esta oportunidad fueron relevados de la responsabilidad. Otro ausente de peso es Emiliano “Dibu” Martínez, aunque ya se sabía que, luego de haber participado de la última doble fecha con una lesión, le iban a dar descanso.

Entre las sorpresas surgen Joaquín Panichelli y Valentín Barco, ambos del Racing de Estrasburgo de Francia, y Máximo Perrone, del Como de Italia.

La agenda de actividades para Argentina se cerrará este año con el sorteo de los grupos del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año habrá poco tiempo para pruebas: en una de las jornadas disponibles de la doble Fecha FIFA de marzo se disputaría la Finalíssima pendiente ante España. El cronograma marca que la semana entre el 23 y el 31 de ese mes está habilitada para los partidos entre selecciones, por lo que habría chance de sumar en esa ventana un amistoso también.

Finalmente, solo habrá espacio en la agenda para los dos amistosos que permite disputar la FIFA en las horas previas al arranque de la Copa del Mundo. Entre el 1 y el 9 de junio se podrían organizar duelos de preparación para un torneo que comenzará oficialmente el jueves 11 de junio.