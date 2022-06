El tiro con arco se afirma en los Juegos Evita

El último sábado se disputó, en las instalaciones de la Sociedad Rural, la instancia local de los Juegos Nacionales Evita y un Torneo Interno Sala organizado por el Club de Arquería Andino Patagónico, según informa el diario La Portada de Esquel.

Por primera vez se realizó una instancia local de tiro con arco de los Juegos Nacionales Evita y reunió a arqueros Sub 14 de Esquel, Trevelin, Lago Puelo y Puerto Madryn. En esta oportunidad lamentablemente no hubo representantes de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia porque no se encuentran trabajando con chicos de esa edad.

Cabe mencionar que esta instancia no fue eliminatoria y que próximamente se informará la fecha como así también la sede donde se disputará la instancia provincial.

Durante la competencia local participaron dos arqueros varones de Puerto Madryn, dos de Lago Puelo, cuatro de Esquel y ocho de Trevelin (tres del CARPO, una de CAAP y 4 de un taller de arquería de Lago Futalaufquen a cargo de Fabián Carrizo, presidente del CAAP).

Asimismo, el Club de Arquería Andino Patagónico aprovechó el encuentro para organizar un torneo interno en modalidad sala donde participaron chicos y chicas de las escuelitas de tiro con arco, de las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) y arqueros de la institución.