El yoga cierra la temporada con el encuentro "Unión y bien estar"

Se realizará este sábado desde las 14 en el gimnasio del barrio Juan XXIII. La actividad es abierta, libre y gratuita.

En una jornada que organiza el Ente Comodoro Deportes y que tendrá una duración de 4 horas, este sábado se llevará a cabo el último encuentro del año de yoga. El gimnasio del barrio Juan XXIII, ubicado en Carrero Patagónico y La Plata, será el escenario de diversas clases, talleres y actividades para todas las edades, destacando que será abierta, libre y gratuita.

Durante la tarde, los referentes ofrecerán flexibilización dinámica, yoga chino, yoga con palo, combinaciones, mandalas, stretching, yoga terapéutico y meditación. Además, habrá una merienda, se realizarán sorteos y se harán reconocimientos por parte del Ente Comodoro Deportes para los profesores.

Este será el tercer encuentro anual. Es que en junio se festejó el Día Internacional del Yoga en el Gimnasio municipal Nº1, que a su vez tuvo su lado solidario para el Hospital Regional; y en septiembre se celebró la primavera en el Gimnasio municipal Nº4.

CRONOGRAMA

CIERRE DE YOGA 2025

14hs. Presentación

14:20hs. Entrada en calor (Prof. Gaby)

14:40hs. Flexibilización dinámica (Prof. Lore F.)

15hs. Yoga chino (Prof. Carolina)

15:20hs. Yoga con palo (Prof. Lore R.)

15:40hs. Combinaciones (Prof. Sandra)

16:00hs. Merienda y sorteos

16:30hs. Mandalas (Prof. Moni)

16:50hs. Stretching (Prof. Omar)

17:10hs. Yoga terapéutico (Prof. Patri M.)

17:30hs. Meditación (Prof. Gaby)

18:00hs. Cierre

