Empiezan a demoler el muro de Clarín, que se apropió de una calle

En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared, pero una serie de apelaciones llevó el caso hasta la Corte Suprema que desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.

"Pongo en conocimiento de Vuestra Señoría que la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el sábado 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana", indica el comunicado de la Dirección de Auxilio y Guardia enviado al Juzgado 12.

"Pedimos una ejecución de sentencia y ahora, sin otra salida; el gobierno de Larreta dijo que van a tirar el muro. Así termina la historia del muro de una calle, pero sobre todo la historia de la complicidad del gobierno de la Ciudad frente a una situación que ni siquiera era discutible: es un muro ilegal que tapa una calle y no solo no lo tiraron abajo, sino que hicieron lo imposible para que no lo derriben", afirmó a El Destape el ex jefe de gobierno porteño y ex legislador, Aníbal Ibarra. Ese lugar lo utilizaban en el diario como playa de estacionamiento exclusiva.