En 2026 se prevé la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez

El dato surge de la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras se debate el proyecto del Ejecutivo.

El Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo en el Congreso, prevé una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad. La previsión, incluida en los números para el año próximo, es previa a la medida judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir las 119.033 suspendidas este año.

Así, la concreción final de los recortes está supeditada a decisión de la Justicia.

Vale recordar que esto ocurre en medio de la polémica por presuntas coimas en Andis, causa que involucró a Diego Spagnuolo, su ex titular, quien fue desafectado del cargo.

De acuerdo al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones asignados a prestaciones previsionales —que incluyen jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas—, $3,8 billones se destinarán al pago de bonos. El monto es prácticamente igual al previsto para este año, lo que implica la continuidad del bono de $70.000 sin incrementos durante 2026.

En tanto, la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), “motivada básicamente por la caída en de titulares en las pensiones por invalidez”, lo cual implicaría 155.000 beneficiarios menos.

De aprobarse el proyecto de presupuesto, el gasto en las pensiones por invalidez sería de $4 billones, una reducción en términos reales de 10,6 por ciento. Como porcentaje del PBI, pasaría de 0,5% a 0,4% el próximo año.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), explicó que esa previsión se debe a las revisiones que tiene que hacer la Andis.

Sucede que la Casa Rosada considera que “las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco, se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X en agosto pasado.

Desde el Ministerio de Salud habían afirmado: “Las auditorías implementadas por la actual gestión tienen como objetivo reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares, lo que se observa en cómo crecieron las pensiones entre 2003 y 2023, de 200.000 a 1.250.000″.

Fuente: Infobae