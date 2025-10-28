La comunidad de la ENERC rechaza el nuevo régimen de horas cátedra impuesto por el INCAA

La comunidad educativa de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) expresó su rechazo al nuevo Régimen de Liquidación de Horas Cátedra impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), presidido por Carlos Pirovano, que fue aprobado sin el consenso del Consejo Académico y puesto en marcha a comienzos de octubre.
El nuevo esquema, presentado luego de siete meses de trabajo interno, fue elaborado “a espaldas” de la comunidad educativa, según denunciaron sus integrantes. Lejos de mejorar el sistema de pago de salarios, advierten que profundiza la precarización laboral de los instructores, desconoce las particularidades de cada carrera y especialidad, y pone en riesgo derechos adquiridos, la presencia de instructores ayudantes y la calidad académica de las distintas sedes, incluidas las regionales y la de animación.
Frente a la medida, representantes de la comunidad mantuvieron una reunión con el presidente del INCAA con el objetivo de destrabar el conflicto y proponer una alternativa superadora, basada en la elaboración conjunta de una reglamentación paralela a una reforma del plan de estudios.
Sin embargo, según informaron docentes y estudiantes de la ENERC, la propuesta fue rechazada por las autoridades, que se limitaron a considerar algunos “comentarios puntuales”. Pese a ese compromiso, 24 horas después el presidente del INCAA firmó la resolución que puso en vigencia el nuevo reglamento.
Ante esta situación, la comunidad educativa de la ENERC solicitó públicamente a los consejeros asesores del INCAA que expresen su rechazo al régimen y demanden a la presidencia del Instituto que dé marcha atrás con la medida y atienda las necesidades reales de la Escuela.
ENERC
La ENERC es la escuela pública nacional del cine argentino, creada para la formación técnica y artística integral en disciplinas audiovisuales —realización, guion, producción, montaje, sonido, fotografía, arte y, en sedes especializadas, animación y nuevas tecnologías— con un enfoque federal que busca descentralizar el acceso a la educación cinematográfica.
La Sede Comodoro Rivadavia fue presentada oficialmente en 2023 (a pesar de que ya contaba con estudiantes cursando desde el 2022) como la sede más austral y se especializa en Animación 3D y Tecnologías Digitales; está alojada en instalaciones del Comodoro Hotel y cuenta con aulas-laboratorio provistas de equipos y tabletas gráficas, doble monitor por estación y conectividad pensada para sostener flujos de trabajo digital exigentes.
Así trabajan los estudiantes en la sede Comodoro Rivadavia.