En La Plata recibieron a Karina Milei con insultos y a los militantes libertarios con huevazos y piedras

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezó este viernes un acto partidario en la ciudad bonaerense de La Plata, donde fue recibida por vecinos que la insultaron, mientras que militantes libertarios denunciaron haber recibido agresiones físicas.

En el marco del lanzamiento del partido a nivel nacional, la secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei le pidió a la militancia "no relajarse porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta".

"A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo", expresó Karina, haciendo alusión a los recientes incidentes protagonizados por manifestantes y militantes libertarios y hasta algunos funcionarios.

Es que esta nueva recorrida se da en un momento de tensión, por las diferentes protestas de estudiantes contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Fue en este contexto que, el pasado miércoles, el streamer libertario Fran Fijap recibió una golpiza en las inmediaciones del Congreso, y al día siguiente, en ese mismo lugar, el Presidente fue insultado por vecinos y transúntes.

La escalada de tensión también tuvo un episodio el jueves por la tarde cuando el vicepresidente del partido Martín Menem, fue recibido con huevazos en un acto en Río Gallegos, por un grupo de estudiantes que se manifestaba en la puerta del nuevo local de LLA.

Justamente Menem, y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, acompañaron este viernes a Karina en el acto que se desarrolló en el Club COPARA de Villa Elvira.

Embed [AHORA] En La Plata, un militante libertario fue herido por un piedrazo: "Me atacaron como 20 personas y no sé cómo no me desmayé". pic.twitter.com/wyLtYQ3JLb — Flavio Arenales (@FlavioArenales) October 11, 2024

Recibimiento hostil para militantes libertarios en La Plata

Durante la previa del encuentro en tierras platenses, militantes libertarios habían denunciado haber sido agredidos en patota con piedras e insultos en el barrio de Villa Elvira, que se ubica en las afueras de la capital provincial.

Uno de los seguidores de Milei mostró una supuesta herida en su cabeza. "Me atacaron como 20 personas y no sé cómo no me desmayé", sostuvo.

En tanto, en las redes sociales se filtraron diferentes videos que muestran cómo un grupo de vecinos a atacó a huevazos a un micro de militantes.