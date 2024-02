En Los Antiguos harán un gimnasio escolar

Acompañado por la intendenta de la localidad, Zulma Neira, el gobernador Claudio Vidal dijo en principio que “todos conocemos la triste realidad que enfrenta nuestro país, nuestra provincia y cada una de las localidades”.

“Hay situaciones de poco agrado y complejas, además de incertidumbre y ante todo eso nosotros como gobierno lo que no podemos hacer es dejar de proyectar, de asumir compromisos y de trabajar”, puntualizó.

En ese sentido, Vidal sostuvo que “el hecho de que no funcionen los hospitales; que nuestras escuelas no tengan calefacción o que los estatales no tengan mejor salario, significa que alguien hizo una mala utilización de los recursos económicos”, aclarando que sus apreciaciones se basaban en los resultados de las auditorías, las cuales ponen de manifiesto que “se ha hecho un desastre en la administración pública”.

Asimismo, reiteró que su objetivo “es poner de pie a mi provincia y para eso tenemos que volver a la base, que es la educación porque realmente me duele en el alma ver la situación de cada uno de los establecimientos públicos educativos”.

En este punto, el gobernador indicó que “es por eso que, haciendo un gran esfuerzo, hemos tomado la decisión de dar respuestas a un reclamo genuino que vengo escuchando hace muchos años: la construcción del gimnasio de la Escuela Secundaria N° 15”.

“Se trata de una obra que comenzará a partir de los primeros días de marzo y, esta vez, incentivando nuevamente a recuperar la cultura de trabajo y a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma en beneficio de la comunidad y con total transparencia”, afirmó.

Agregó que solicitó a la intendenta Neira que conforme los equipos de trabajo para el emprendimiento, en tanto “desde el gobierno nos encargaremos del diseño y de los materiales”.

“Yo solicito a este municipio y a todos los municipios que pongamos en valor la mano de obra calificada que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Tenemos que terminar con esto que se generó en los últimos años”, concluyó.