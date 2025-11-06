Entregaron certificaciones en colocación de adoquines

El Ente Autárquico Comodoro Conocimiento realizó el cierre del curso desarrollado junto a la UOCRA. La capacitación permitió que 16 participantes -9 mujeres- se certifiquen en un oficio.

El acto de cierre contó con la presencia del presidente de la Agencia, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo, Domingo Squillace; la referente de UOCRA Mujeres, Guadalupe Balbuena; el secretario de la Mutual de los trabajadores de la construcción, Mauro Moreno; y el capacitador, ingeniero Fabio Roldán.

El curso tuvo una duración de más de 25 horas de formación práctica y teórica, y permitió los participantes aplicaran sus conocimientos en una obra de adoquinado dentro del Mercado Comunitario.

La propuesta formativa tuvo como propósito brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad, promover la inclusión de mujeres en oficios históricamente masculinizados y contribuir al cuidado del espacio público, aportando soluciones funcionales y estéticas a la ciudad.

En ese sentido, Zárate subrayó la importancia de fortalecer la formación en oficios, afirmando que “para nosotros es muy importante consolidar esta estrategia que impulsamos con la UOCRA. Estamos atravesando un momento complejo en materia de empleo y, ante este panorama, una de las estrategias más efectivas para mejorar la empleabilidad es la formación y la certificación de competencias”.

Además, el funcionario señaló que “cada trabajador y trabajadora que hoy recibe su certificado suma una herramienta concreta que le abre puertas reales de inserción laboral. Esta información queda registrada en la Agencia y forma parte de una trayectoria formativa integral para la construcción, que seguiremos fortaleciendo con nuevas capacitaciones”.

Por su parte, Squillace destacó que “desde el primer día impulsamos la formación y certificación de oficios como eje central de nuestra gestión. Este curso es una muestra concreta de cómo la capacitación genera oportunidades reales. Nos enorgullece ver los resultados y comprobar que el trabajo articulado con la UOCRA da sus frutos. Seguiremos sumando nuevas propuestas y consolidando esta política que mejora la empleabilidad”.

ENFOQUE EN EL TRABAJO GENUINO

Asimismo, la referente de UOCRA Mujeres, Guadalupe Balbuena, señaló que “desde el primer día Comodoro Conocimiento apoyó cada iniciativa que presentamos para abrir más oportunidades laborales para las mujeres. Esta capacitación permitió que muchas de nosotras podamos acceder a un oficio que antes parecía lejano. Es una satisfacción enorme verlas trabajar, aprender y animarse a construir su futuro”.

En la misma línea, Mauro Moreno destacó que esta propuesta es fundamental “porque creemos en la importancia de brindar herramientas concretas de formación. Vemos en estos trabajadores y trabajadoras el esfuerzo por superarse y aprender. Este es el camino para una ciudad con más inclusión, equidad y oportunidades de empleo”, remarcando además el compromiso y acompañamiento técnico del capacitador, ingeniero Fabio Roldán.

Finalmente, una de las participantes, Rosa Quinteros, expresó su emoción al señalar que “este curso fue relevante para mí porque pude superarme como mujer. Como mamá de cuatro hijos, estoy muy feliz y emocionada. Antes trabajaba como ama de casa y de limpieza, y esto cambió todo para mí. Deseo trabajar y que mis hijos vean el logro que hizo su mamá como mujer”.