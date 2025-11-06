Avanza la obra de gas en el barrio Cordón Forestal

Los trabajos beneficiarán a más de 77 familias de las manzanas 115 a 119, ubicadas en el sector cercano a la cancha del Club Belgrano.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del municipio avanza en la ejecución de la obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio Cordón Forestal, en las manzanas circundantes a la cancha del Club Belgrano.

El proyecto, denominado “Ampliación de la Red de Gas Natural Manzanas 115 a 119”, contempla el tendido de aproximadamente 1.500 metros lineales de cañería, de acuerdo a los proyectos aprobados por Camuzzi Gas del Sur, empresa concesionaria del servicio. Además, incluye la ejecución de más de 70 conexiones domiciliarias, con sus correspondientes válvulas de bloqueo, nichos prefabricados, pruebas de hermeticidad y reparación de veredas cuando sea necesario.

La obra –prioritaria en la gestión del intendente Othar Macharashvili- ya registra un 37% de avance y beneficiará directamente a 77 familias del sector. La misma se ejecuta bajo la modalidad de licitación pública, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para su realización.

En este contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que “esta obra es muy importante para los vecinos del sector conocido como cancha del Club Belgrano porque les permitirá contar con un servicio esencial como el gas natural en un barrio que viene creciendo y consolidándose”.

“Estamos ejecutando un tendido de más de 1.300 metros de cañería, con más de 70 conexiones domiciliarias, y esto no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también ordena el crecimiento urbano y amplía la infraestructura de servicios”, agregó el funcionario.

En paralelo, el Municipio continúa con la obra de gas en el barrio Ara San Juan, donde los trabajos beneficiarán a más de 53 familias del sector ubicado en la zona norte de la ciudad. Asimismo, en el barrio Abel Amaya, se avanza con la instalación de 174 servicios domiciliarios, que permitirán ampliar la cobertura de gas natural a cientos de familias.

De esta manera, el Municipio sostiene un plan integral de infraestructura básica que incluye redes de gas, agua, cloacas y electricidad, priorizando la seguridad, salubridad y bienestar de los vecinos en todos los barrios de Comodoro Rivadavia.