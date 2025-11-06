El Centro de Promoción Laboral fortalece la confección de indumentaria para el personal municipal

Las operarias del Centro Laboral del barrio Divina Providencia, confeccionan uniformes para las secretarías de Salud y de Gobierno. A ello, se sumarán pantalones tipo cargo y pecheras para el personal de otras áreas operativas.

El Centro de Promoción Laboral (CPL), dependiente de la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, continúa con el programa de capacitaciones y confección de indumentaria para el personal municipal.

En este caso, las operarias se dedicaron a la producción de prendas específicas para dos secretarías municipales. Al respecto, la titular del CPL, Leila Bayón, indicó que esta actividad “es parte de la agenda que venimos trabajando como CPL Textil Municipal. En los próximos días vamos a entregar 60 ambos a la Secretaría de Salud y Maestranza, cada uno confeccionado de acuerdo a sus tareas”.

Mientras que, como parte del plan enmarcado en la confección de indumentaria destinada para el personal municipal, explicó que “semanas atrás entregamos 110 pecheras al programa PIL, para toda la gente que trabaja en diferentes obras de la ciudad”.

Finalmente, la directora del CPL agregó que “estamos cumpliendo con los compañeros municipales", al adelantar, que luego se continuará con la confección de pantalones de trabajo tipo cargo y pecheras para las otras áreas. “La idea es que el Ejecutivo siga confiando en la mano de obra local, porque todas estas mujeres son líderes de hogar, y para nosotros es un orgullo”.