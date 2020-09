"Era tu hermanita; tenías que cuidarme, no violarme"

Así lo indicó Sabrina, una joven de Río Gallegos que todavía busca justicia tras haber denunciado a su hermano por violación.

Una verdadera pesadilla es lo que sufrió una joven de Río Gallegos, aunque era sólo una niña cuando sucedió una historia que decidió denunciar ante la justicia, publicar en redes sociales y luego también contar a Nuevo Día.

Se trata de Sabrina, quien denunció hace más de un año a su hermano mayor, Nicolás Vera, a quien lo acusa de haberla violado en reiteradas ocasiones, cuando ella sólo tenía siete años de edad.

Se trata de una historia de terror que incluso dividió a la familia, entre quienes le creyeron y quienes decidieron creerle a su hermano, el acusado, quien en el momento que Sabrina lo denunció y escrachó se marchó hacia Chile, donde se mantuvo laboralmente para regresar hace unos meses a la ciudad.

Sabrina le contó a el diario Nuevo Día que, cuando lo denunció por primera vez, hace más de un año, “el caso se hizo muy conocido y su cara también”, por lo que una parte de su familia (su padre, abuelo y tíos) decidieron organizar el viaje de escape del acusado hacia Chile.

“Lo protegieron. A mí jamás me creyeron y siempre me trataron de drogadicta, de puta, porque es lo que él les dijo a todos. Ellos protegieron a un violador y no a mí”, aseguró, detallando que en el momento de animarse a denunciar tenía 14 años.

“Yo hice la denuncia, pero en ese momento no podía declarar porque era menor. Hice la cámara gesell, pero salió nula, ni negativa ni positiva, porque yo sólo lloraba, ya que jamás había hablado de lo que me pasó con alguien personalmente”, agregó.

Sin embargo, dijo que ahora está lista para retomar la denuncia en la búsqueda de justicia: “Ya estoy fuerte y lista, y tengo muchas personas que eran amigas de él y ahora están de mi lado luego de todas las manipulaciones que les hizo, terminaron de darse cuenta de lo que él era”.

Sabrina también contó que la que sí declaró fue su hermana mayor, “a quien abusaba, pero nunca violó”, indicó y agregó que esa causa está calificada como “violencia doméstica”.

En el detalle de la historia, contó que el acusado regresó a la ciudad hace unos meses e intentó tomar contacto con ella por mensajes de celular, pero que ella lo terminó bloqueando.

Un dato no menor indica que las denuncia formal la realizó la madre de Sabrina, quien la apoyó en todo momento, ya que ella era menor para concretarla.

A continuación, la publicación de la joven, quien también envió copia de la denuncia y diferentes citaciones a Nuevo Día:

“NICOLAS DANIEL VERA. VIOLADOR, PEDOFILO Y MANIPULADOR”

“Hoy quiero volver a contar mi historia, hace más de un año que escrache a esta persona. Todavía mi caso sigue en nada, retomaremos el caso con mi madre en esta semana.

El sigue haciendo su vida como si nada, hace poco esta persona intentó contactarse conmigo, me quería ver en persona, me decía que quería paz, que no quería más guerra, que el "sufría", que piense en mi viejo, en su hija. Insistía e insistía, obviamente bloquee el número del cual intento contactarme. Cuando me contactó sufrí un ataque de nervios, estaba en pleno almuerzo y comencé a tener un ataque, no podía dejar de llorar y ahí es cuando empieza esa ansiedad de mierda.. Esa ansiedad que el dejo en mi.

Nicolás, si, vos. Se que lo estás leyendo, se a cuantas personas has intentando decirles reiteradas veces que estoy loca, que mi madre está loca, que estamos locas. Que es un cuento, un chiste.

Esto es un chiste? Hoy soy fuerte, pero si contara todo el daño que me he hecho a mí misma, toda la culpa que lleve en mi espalda (culpa que nunca fue mia) todo ese dolor de creer que yo destrui a mi familia. Ese sentimiento de estar sola, de saber que estás suelto, dañando a alguien más porque no solo me dañaste a mi, dañaste a más chicas.

Mi historia. La primera vez que me violó yo tenía 7 años, una niña, mi hermano mayor me violo. Una niña que era cuidada por su hermano, el cual tenía conciencia de las cosas que hacía en ese momento. El cual tenía la edad suficiente para manipular a una niña de 7 años, me hiciste creer que jugabas conmigo. Me violaste, Nicolás Daniel Vera, me violaste. Me arruinaste completamente.

Mi madre trabajaba a tiempo completo, y Nicolás debía cuidarnos a mi y a mis dos hermanas.

El me golpeaba, un día, me golpeo hasta dejarme llorando tirada, solo porque le pedí que me conectara algo en la computadora. Me golpeaba y me violaba, ya ni recuerdo cuando terminó todo este infierno.

El me decía que era un juego, lo apodaba "el aplastado", me violaba y me preguntaba si me daban ganas de gritar, me decía cosas que haría conmigo. Hacia que le practique sexo oral, que lo masturbara.. Yo era solo una niña.. Una niña con miedo, que no sabía que estaba pasando.

Era una niña Nicolás Daniel Vera, tu hermanita. Tu hermanita de 7 años, tenías que cuidarme Nicolás, la persona que debía protegerme.. Fue la que me dañó.

Me mostrabas imágenes (Mangas, me acuerdo mucho de esto.. de los dibujos que me mostrabas) y decías que ibas a hacer esas cosas conmigo. Este pedófilo, me violó, me abusó, me golpeó y me maltrató por mucho tiempo, reiteradas veces.

Y esto no queda solo ahí, cuando fui creciendo el me decía que mi vieja iba a cansarse de mi. Que me prepare porque iba a echarme de mi casa, me manipulaba, todo el tiempo.

El hacía como si nunca hubiese pasado nada, ni se imaginan en la cantidad de fotos que posaba, fotos "familiares" haciendo como si nada. Nos dañaba hasta con el tiempo, discriminaba a mi hermana por ser morocha.

"vas a ser una esclava, sos una una negra de mierda" decía.. Me preguntaba "Te gustan los nenes? No.. Entonces te gustan las nenas? Yo quiero una hermana lesbiana" Ni sabía que era ser lesbiana yo. Se presentaba a mis cumpleaños, mi violador, se presentaba a mi cumpleaños. A mis navidades, veía su cara todo el puto tiempo.

Hasta que llegó el día que explote, y se lo conté a mi vieja. Y a los días fuimos a denunciar. Esta la denuncia, solo no declare. No estaba lista, fui a cámara gessel, le dieron orden de restricción.

Escrache socialmente después de estallar porque ya había hablado y mi familia paterna seguían viéndolo.. Bailando en año nuevo (mi cumpleaños) con el, siendo todos muy felices.. Y yo acá, sola.

Y así hasta el día de hoy. Porque este chabón se dio el lujo de decirle a toda mi familia que yo soy "una puta", "una drogadicta". Y muchísimas manipulaciones más, como decir que estamos locas. Yo y cuantas más estamos locas Nicolás?

Tan loca como vos de querer citarme ilegalmente en persona? Sabiendo que el juzgado no te lo permite? Para que querés verme en persona?

Loco enfermo de mierda. Tengo miedo de cruzarme a este chabón, porque volvió a gallegos. A si, volvió, porque mis tíos lo alojaron y le dieron trabajo en Chile EN MEDIO DE UNA DENUNCIA

Luego de que lo escrache. Jamás voy a entender porque estoy sola en esto, nunca voy a dejar luchar. Nunca, tu cara va a estar en todos lados. Y nadie se va a olvidar de lo hijo de puta que sos.”