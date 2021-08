"Es una vergüenza que un padre demande a un hijo"

Alexander Caniggia se incorporó a la mesa de Polémica en el Bar y desde allí defendió a Mariana Nannis, quien mantiene denuncias contra su ex marido por violencia de género. Además lamentó que el Cladio Paul haya decidido avanzar con una denuncia en su contra.

En una entrevista con Intrusos, el panelista de Polémica en el bar aseguró que él habló porque es una situación familiar y que es una "vergüenza que un padre le mande algo a un hijo". "Yo no tengo problema, yo me la banco. Que vengan de a uno. Puede ser que algo le haya llegado a mi abogado una notificación. Es una vergüenza que un padre le mande algo a un hijo", comentó sobre la carta documenta enviada por el ex futbolista.

Además, contó que hace dos años que no hablan "ni una palabra" ya que su padre le esquiva la mirada. "Eso es manipulación. Para mí está manipulado por 'el gato'", arremetió contra Bonelli.

Alexander también defendió a Mariana Nannis, quien le hizo una denuncia a su ex marido por violencia de género. "Yo solo defiendo que le den la mitad (de la plata) a mi vieja. Después, que haga lo que se le cante de su vida privada, que haga lo que quiera. Yo no quiero plata. Tienen que morir y recién ahí agarro la herencia. Ojalá que la Justicia se apure", afirmó.

Finalmente, le mandó un mensaje a su papá: "Le diría que le dé a mi vieja lo que le pertenece, y después que haga lo que se le cante la cho… de su vida. Nada más. Pero que le dé la parte a mi vieja".