Escándalo por fentanilo contaminado: Hay 11 detenidos

El juez Ernesto Kreplak ordenó la detención de 11 personas y 10 allanamientos en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que causó la muerte de pacientes.

La decisión judicial se tomó tras confirmarse en pericias que la mayoría de los fallecidos sufrieron complicaciones por la inoculación del opioide adulterado.

¿Quiénes son los detenidos?

Los principales apuntados por la Justicia son los directivos y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados como los responsables de la adulteración del fármaco.

Ariel Fernando García Furfaro: Dueño de ambos laboratorios y un reconocido empresario con vínculos en la política. Ha sido vinculado con otras causas, incluyendo contrabando y narcotráfico. Se entregó a las autoridades.

Diego y Damián García Furfaro: Hermanos de Ariel, participaban en el control de las actividades de los laboratorios y están implicados en el caso.

Nilda Furfaro: Madre de los hermanos García y vicepresidenta de HLB Pharma. Se la acusa de haber sido quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego fue procesado por su hijo para ser distribuido en ampollas.

Javier Tchukran: Director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., también fue detenido.

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio: Directores técnicos del laboratorio Ramallo, responsables del control de calidad.

José Antonio Maiorano: Técnico de HLB Pharma, acusado de estar involucrado en la distribución de las ampollas contaminadas.

Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano: Presidente y director suplente, respectivamente, del laboratorio Ramallo. Ambos son accionistas y también fueron detenidos.

El juez Kreplak considera que las acciones de estos individuos fueron cruciales para la circulación de las ampollas de fentanilo adulterado, que provocaron graves daños a la salud de los pacientes.